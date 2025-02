Mujeres denuncian estafa con promesa de casa gratis: "No se vale quitarnos lo poquito que tenemos"

En Bogotá, un grupo de mujeres denuncia haber sido víctimas de una estafa por parte de una asociación sin ánimo de lucro que les prometió viviendas gratuitas. La promesa de una casa propia, un sueño para muchas se convirtió en una pesadilla de engaños y pérdidas económicas. Séptimo Día investigó.

La promesa de una casa propia

Lina Trujillo, de 42 años, es una de las afectadas. "Todos anhelamos y deseamos una casa propia y que no se vale quitarnos lo poquito que tenemos nosotros", relató Lina. Según ella, fue estafada por Leila Loaiza, la representante legal de Asodistrito.

Sandra Ramírez, una recicladora bogotana que cuida a su hija con parálisis cerebral, escuchó la misma oferta tentadora a mediados de 2019.

"Una vecina me comentó que en Asodistrito estaban dando viviendas gratis para las personas de escasos recursos, pues me pareció muy fácil porque la cuota era muy barata", contó Sandra.

Ana Prieto, ama de casa, también fue convencida por la promesa de una ONG que les ayudaría a obtener una vivienda gratuita en proyectos de Soacha y Usme.

Séptimo Día conoció denuncias de presunta estafa con promesa de casa gratis Foto: Séptimo Día

"Allá nos dijeron que había una ONG que nos podían ayudar para darnos la vivienda gratis", relató Ana.

Las mujeres comenzaron a cumplir con sus cuotas mensuales con la esperanza de obtener una casa propia, las cuales rondaban entre los $5 mil y $10 mil pesos para el pago de las escrituras.

"Le daba comida a la niña, pero entonces no comía y de ahí iba guardando para la cuota de Asodistrito", contó Sandra Ramírez.

Katherine Sabogal también hizo sacrificios para cumplir con los pagos. "Si uno dice no es mucho, pero muchas veces no los tenía y nos quedamos atrasados", señaló Katherine.

El sueño se convirtió en pesadilla

Con el paso del tiempo, las mujeres comenzaron a notar detalles que les hicieron dudar de la promesa de una casa gratis.

"En un momento fui a los supuestos terrenos que tenían en Usme, pero nunca vi como las obras que ellos decían, no estaban, o sea, sí había obras que actualmente van a entregar, pero son de constructoras legales", señaló Katherine Sabogal.

La llegada de la pandemia las promesas empezaron a incumplirse. "Que las obras estaban quietas y todo eso, entonces digamos que entendimos la situación y por eso decidimos continuar", relató Katherine. Sin embargo, siempre surgían nuevas excusas.

Denunciantes de engaño con promesa de casa gratis esperan respuestas y justicia Foto: Séptimo Día

"Siempre guardé las esperanzas… cada vez que se acercaba el momento salía con otras cosas, que se retiró la ONG, que los terrenos estaban mal, que el arquitecto es muy costoso, cada año sacaba una excusa diferente", señaló Lina Trujillo.

Así fueron pasando los días, los meses y los años. El sueño de una vivienda propia se desvanecía para estas mujeres.

La búsqueda de respuestas

A pesar de sus esfuerzos por contactar a Leila Loaiza, las mujeres no han recibido respuestas. "No han entregado nada, a ninguna le han entregado", afirmó Katherine Sabogal.

Tras recibir una denuncia colectiva, el programa Séptimo Día decidió investigar el caso.

Pese a las acusaciones, Leila Loaiza sigue ofreciendo sus servicios. El informativo llegó hasta su oficina en el centro de Bogotá para conocer su versión.

La mujer afirmó haber entregado cinco proyectos de vivienda, uno de ellos en Soacha. Sin embargo, residentes del sector afirmaron no conocer a la asociación.

Por su parte, la Secretaría del Hábitat asegura que Loaiza no tiene el aval para promocionar este tipo de proyectos.

"La Secretaría Distrital del Hábitat aperturó un proceso administrativo sancionatorio donde se le formularon cargos. Asodistrito no cumple con todos los requisitos, no cuenta con registro de enajenador, no tienen radicación formal de documentos, no existen proyectos que haya desarrollado ni esté en proceso", contó Jazmín Orozco, subdirectora de Investigaciones y Control de Vivienda.

Las mujeres afectadas continúan esperando justicia en este caso y respuestas por parte de Leila Loaiza y Asodistrito.

Reviva la investigación completa de Séptimo Día acá: