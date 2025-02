Desplazadas por la violencia en Cúcuta denuncian estafa con diplomas falsos

En Cúcuta, Norte de Santander, un grupo de mujeres desplazadas por la violencia denuncian haber sido víctimas de una estafa tras pagar por cursos que prometían otorgarles diplomas para mejorar su calidad de vida.

Las afectadas, madres cabezas de hogar y víctimas del conflicto, aseguran que los diplomas que recibieron no tienen ninguna validez.

Promesas incumplidas

Cindy Quintero, Marta Urán y Lady García son algunas de las mujeres que confiaron en Yohan Vargas, director de la Asociación Global Human Rights, quien les prometió títulos de bachillerato y otros diplomas.

"Yo siento que él nos estafó, jugó con cada una de nosotras, con cada una de estas mujeres víctimas del conflicto, mujeres emprendedoras, soñadoras, echadas para adelante", afirmó Cindy Quintero.

Las mujeres, que conocieron a Vargas a través de Aura Navas, directora de la Fundación Red Mujeres del Norte, pagaron sumas considerables de dinero con la esperanza de obtener una educación que les permitiera acceder a mejores oportunidades laborales.

"Él nos iba a ayudar con el estudio, tenemos que pagar nada más $300.000 pesos, porque yo como terminé hasta quinto de la primaria pues yo dije voy a hacerme todo el esfuerzo, dejaba de darle comer a mis hijos por sacar la plata para poder pagar el bachiller", contó Marta Urán.

La decepción por los diplomas

Después de cuatro meses de clases virtuales, las mujeres recibieron sus diplomas, pero pronto descubrieron que no tenían ninguna validez.

"No era válido ese cartón, ese diploma no era válido", relataron. La noticia fue dolorosa para las mujeres, quienes habían puesto sus esperanzas en estos títulos para mejorar sus vidas.

"Lamentablemente perdieron su oportunidad laboral y pues eso me indigna, no solamente jugó con nuestra imagen, con nuestra fundación, sino con las necesidades de todas estas mujeres que creyeron en mí", añadió Aura Navas.

Mujeres dicen sentirse engañadas con cursos y diplomados Foto: Séptimo Día

Además de los títulos de bachillerato, Vargas también ofrecía diplomas en maestrías, diplomados y especializaciones.

"Tenía un costo de $80.000 el diploma más una gorra, más una camisa", explicó una de las afectadas quien pagó por un diplomado. Sin embargo, estos diplomas tampoco tienen validez, ya que no aparecen en ninguna plataforma que los certifique.

Las respuestas de las instituciones

Séptimo Día consultó a Cenfocat, institución que, según la Asociación Global Human Rights, respalda sus diplomados. Sin embargo, a través de sus abogados, Cenfocat respondió: "¿Ustedes tienen convenio para los diplomados que ofrece la Asociación Global Human Rights?: No, señora". Según Cenfocat, Yohan Vargas utilizó su imagen sin su consentimiento.

A diferencia de los diplomas de bachillerato en el que sí tenían un convenio, sin embargo, aseguran que se excedió el número de los estudiantes registrados y ellos no se responsabilizan por los adicionales.

La búsqueda de respuestas

Séptimo Día intentó contactar a Marta Álvarez quien firma como presidenta de la Asociación Global Human Rights, en busca de respuestas, pero no obtuvo ninguna. También se buscó a Yohan Vargas en su oficina en Cúcuta, Norte de Santander, quien afirmó: "Primero que todo sería hablar con el abogado de resto no tengo nada que decir". Hasta la emisión del programa, no se logró contactar ni a Vargas ni a su abogado.

Mujeres confiaron en asociación para estudiar y conseguir mejores empleos Foto: Séptimo Día

Declaraciones de la Asociación Global Human Rights

Wilfer Vázquez Quintana, representante legal de la Asociación Global Human Rights, respondió a las denuncias a través de un correo electrónico: "En ningún momento se está ni se ha pedido ninguna clase de pago o bonificación para el cumplimiento de los objetivos que son muy claros en nuestras funciones".

Las mujeres afectadas esperan que las autoridades tomen medidas contra Vargas. "Yo espero que la justicia haga justicia, que la Fiscalía tome las acciones y las medidas porque es que un tipo de esto no puede seguir estafando", afirmó Aura Navas.

Este grupo de mujeres continúa esperando obtener justicia y recuperar la esperanza de mejorar sus vidas a través de la educación.

