Paciente oncológica denuncia que lleva meses sin sus medicamentos vitales: “El tumor está creciendo”

Pacientes en Colombia denuncian demoras prolongadas y la falta de entrega de medicamentos esenciales para su salud. Séptimo Día conoció testimonios de ciudadanos afectados por esta crisis, que pone en riesgo su vida y bienestar.

“Yo creo que es la peor crisis en 30 años, y no lo digo yo, lo dicen todos los indicadores”, afirmó el exministro de Educación y sobreviviente de cáncer, Alejandro Gaviria, demostrando que los dispensarios de medicamentos se han vuelto una tragedia para miles de pacientes que requieren su medicación.

Según los testimonios recopilados por Diego Guauque, todos coinciden en que el sistema de salud enfrenta graves fallas y deficiencias que afectan a miles de pacientes, quienes no logran acceder oportunamente a los medicamentos que necesitan.

El caso de paciente con agresivo cáncer

Francy Araque, de 46 años, padece cáncer renal con metástasis en varios órganos; sin embargo, desde hace meses no ha podido acceder a sus medicamentos de quimioterapia, lo que ha deteriorado gravemente su estado de salud.

“Llevo sin medicamentos cinco meses, de los cuales mi cuerpo se está descompensando y, día tras día, este tumor está creciendo más”, contó Francy a el periodista Diego Guauque , asegurando que también es una paciente que sufre de sobrepeso, diabetes y fuertes dolores.

Durante varios meses, Francy y su hija mayor, Natalia Paredes, han recorrido dispensarios en Girón, Santander, en busca de los medicamentos que su madre necesita con urgencia.

“¿Dónde quedan mis derechos? Soy un ser humano. Mi familia me necesita, mis hijas me necesitan. Yo quiero vivir y, día tras día, mi tiempo se agota... Es triste tener que, en lugar de estar en mi casa disfrutando calidad de tiempo con mi familia, tener que venir a pelear para que me entreguen un medicamento para calmar mi dolor. No sean inhumanos”, dijo.

Según su familia, la escasez de medicamentos está afectando gravemente la vida de Francy, ya que requiere de inmediato sus fármacos oncológicos para controlar el avance del cáncer y aliviar los intensos dolores que padece a diario.

A pesar de que aseguró haber recibido sus medicamentos durante seis meses sin ninguna complicación, los oncólogos le ordenaron unos fármacos diferentes y más fuertes. Desde entonces, “empezaron los problemas”, así afirmó la paciente, quien lucha constantemente por obtener sus medicinas.

“Mis pulmones están colapsando porque el cáncer está ganando terreno día a día, y mi salud se está deteriorando más. Estoy muriendo lentamente... Son 30 tabletas que me valen alrededor de $13 millones. No las puedo comprar”, enfatizó Francy Araque, quien hoy enfrenta una crisis devastadora sin acceso al tratamiento que podría darle una oportunidad de vida.

Otro caso: paciente trasplantada

Marta Helena Villalobos, de 60 años, paciente trasplantada de riñón, dejó de recibir medicamentos vitales tras ocho años de suministro continuo. En 2016, fue sometida a un trasplante en Bogotá, luego de permanecer 10 años en diálisis. Sin embargo, desde julio del año pasado, su situación se ha ido complicando gravemente por la falta de acceso a fármacos.

"Tú sabes que si yo pierdo ese riñón no voy a tener otra oportunidad de vida", reveló la mujer, quien a diario enfrenta el drama de luchar por conseguir los medicamentos que mantienen en funcionamiento su órgano trasplantado y le permiten seguir con vida.

Ante la escasez, colombianos como Marta Helena se han visto obligados a intercambiar medicamentos entre pacientes a través de grupos de WhatsApp, una práctica cada vez más común.

Debido a su delicado estado de salud, su esposo, Emiliano Montaño, de 75 años, recorre diariamente los dispensarios en Bogotá en busca de una solución que le permita acceder a los medicamentos que su esposa necesita.

“Cada vez que mi esposo llega con el morral vacío, yo siento como que me acerco a la muerte. Siento que me estoy muriendo lentamente, porque mi riñón se está deteriorando día a día”, mencionó Marta Helena.

Séptimo Día consultó expertos

Pacientes como Francy Araque y Marta Helena Villalobos llevan meses esperando la entrega de fármacos, y se preguntan: ¿por qué antes sí me entregaban los medicamentos y ahora no?

Alejandro Gaviria, exministro de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Santos y sobreviviente de cáncer, mencionó en Séptimo Día que existen cuatro razones que explican las graves demoras en la entrega de medicamentos que enfrenta actualmente el sistema de salud en Colombia.

En primer lugar, el envejecimiento de la población, que lleva a una mayor demanda de los servicios de salud; segundo, la cantidad de pacientes que empeoraron sus condiciones debido a la pandemia del COVID-19.

El tercer motivo, según el exministro, es el elevado costo de algunos medicamentos y, finalmente, que el dinero entregado por la actual administración “es insuficiente”.

Asimismo, Ana María Vesga, la presidenta de ACEMI (gremio de las EPS en Colombia) afirmó que este tema se ha ido agudizando en “los últimos dos años y medio, realmente durante este Gobierno”, debido a que “la plata no está alcanzando”.

Séptimo Día solicitó una entrevista con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para abordar esta grave problemática, pero la petición fue rechazada por falta de agenda.

Según Denis Honorio Silva, vocero de Pacientes Colombia, en 2024 el Estado invirtió cerca de 4.7 billones de pesos en salud; sin embargo, para 2025 la asignación presupuestal fue de apenas 502 mil millones de pesos. Esto representa una drástica reducción del 83% en el presupuesto, afectando principalmente a millones de pacientes que dependen del sistema para acceder a tratamientos y medicamentos esenciales.

Por tanto, el debate sobre la salud continúa siendo una problemática urgente, en la que, debido a las demoras y fallas en el sistema, los más afectados son los pacientes que luchan día a día por acceder a una atención digna y oportuna.