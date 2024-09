Este es el verdadero rostro de Jesucristo, según la inteligencia artificial

La verdadera apariencia de Jesucristo ha sido un tema de debate y especulación durante siglos. Las representaciones artísticas de Jesús varían ampliamente, desde el icónico rostro de piel clara y ojos azules que prevalece en la cultura occidental, hasta las imágenes más recientes que intentan reflejar su origen israelí.

La inteligencia artificial mostró cómo es la verdadera imagen del mesías. Incluso, reveló cómo sería la apariencia de Dios y el lugar en el que se encuentra .

La imagen tradicional de Jesús

Históricamente, la imagen de Jesús ha sido moldeada por las culturas y épocas en las que se ha representado. En el arte paleocristiano, las primeras imágenes de Jesucristo lo mostraban como un joven sin barba, similar a las representaciones de los filósofos griegos.

Con el tiempo, especialmente durante la Edad Media y el Renacimiento, la imagen de Jesús se transformó en la figura que muchos reconocen hoy: un hombre de piel clara, con barba, cabello largo y ojos claros. Esta representación ha sido influenciada por el arte europeo y ha perdurado en la iconografía cristiana.

Publicidad

La falta de descripciones físicas en los textos bíblicos ha dejado mucho espacio para la interpretación artística. Los evangelios no proporcionan detalles sobre la apariencia de Jesús, lo que ha llevado a los historiadores y científicos a buscar pistas en otros lugares. En este contexto, la inteligencia artificial reconstruyó el rostro de Cristo basándose en datos arqueológicos y antropológicos.

Utilizando algoritmos avanzados y datos históricos, los investigadores han creado representaciones que se alejan de las imágenes tradicionales. Por ejemplo, la especialista en tecnología y ciencia, Sarah Romero, utilizó la IA de Midjourney para generar dos versiones hiperrealistas del rostro de Jesús.

Publicidad

La historiadora Joan Taylor, autora del libro 'What Did Jesus Look Like?' (¿Cómo era Jesús? en español), argumenta que Cristo probablemente tenía una apariencia típica de los judíos de su tiempo. Según la escritora, el mesías habría sido un hombre de estatura baja, con piel morena, cabello corto y ojos castaños. Esta descripción se basa en estudios de restos humanos y representaciones artísticas de la época.

El experto forense Richard Neave también ha contribuido a esta búsqueda utilizando técnicas de reconstrucción facial. A partir de tres cráneos del siglo I encontrados en la región donde Jesús habría vivido, Neave y su equipo crearon un modelo 3D de un rostro típico de la época. Este rostro, con piel oscura, cabello corto y rasgos marcados, ofrece una imagen más realista de cómo podría haber sido Cristo.

Cómo era Jesucristo, según la IA

Según la inteligencia artificial, probablemente tenía una apariencia típica de los judíos del siglo I en Medio Oriente, con piel morena, ojos castaños y cabello corto. Esta representación se basa en datos históricos y antropológicos, ofreciendo una imagen más realista y acorde con su contexto cultural y geográfico.

La inteligencia artificial de Copilot recreó el rostro de Jesús. Se vería como la imagen a continuación:

El verdadero rostro de Jesucristo, según la inteligencia artificial. Tiene los ojos claros - Copilot