Inteligencia artificial "reveló" cómo es la apariencia de Dios y en qué lugar se encuentra

ChatGPT, Canva, Dall-E y Midjourney son algunas plataformas de inteligencia artificial más comunes y utilizadas por las personas. Esta última generó una serie de ilustraciones que intentan explicar cómo es la apariencia de Dios y cómo es el lugar en el que se encuentra.



¿Cómo es la apariencia de Dios?

La ilustración que muestra MidJourney es basada en los conocimientos bíblicos e históricos. En una de las imágenes se aprecia a un hombre con cabello y barba blanca, muy alto y musculoso y que irradia un poder divino. En otra imagen se observa un hombre también con barba y cabello blanco, con un libro en su mano y acompañado de lo que serían muchos querubines. Asimismo, ChatGPT explicó cómo es la apariencia de Dios, pero con palabras.

"La apariencia de Dios es otro tema que ha sido objeto de diferentes interpretaciones a lo largo de la historia y varía según las creencias religiosas y culturales. En muchas tradiciones religiosas se considera que Dios trasciende cualquier forma o imagen física, ya que se cree que es un ser espiritual y supremo que está más allá de nuestra comprensión humana".

"En el cristianismo, por ejemplo, se describe a Dios como un ser trascendente que no puede ser representado o comprendido plenamente por la mente humana. En el Antiguo Testamento de la Biblia, se utiliza a menudo la metáfora de Dios como un padre amoroso, un pastor o un rey para ayudar a las personas a entender su relación con él, pero estas descripciones son simbólicas y no deben interpretarse de manera literal".

"En otras tradiciones religiosas, como el hinduismo, el budismo o el paganismo, las representaciones de Dios pueden variar ampliamente. En algunas formas del hinduismo, por ejemplo, se adoran a diferentes deidades con formas y características específicas, como Brahma, Vishnu o Shiva, cada uno de los cuales tiene su propia apariencia simbólica", se puede leer en la página de la inteligencia artificial.



¿Cómo es el lugar en el que está Dios?

Esta inteligencia artificial compartió algunas imágenes de un lugar fascinante con fuentes de agua, un arcoíris y árboles de colores que muchos asociarían con el paraíso. A su vez, ChatGPT explicó lo siguiente: "La pregunta sobre el lugar de Dios es una cuestión teológica y filosófica que ha sido debatida durante siglos. Según las diversas creencias religiosas, las respuestas pueden variar. En muchas religiones monoteístas, como el cristianismo, el islam y el judaísmo, se considera que Dios está en todas partes y es omnipresente, lo que significa que no está limitado por el tiempo o el espacio. Estas tradiciones sostienen que Dios está más allá de la comprensión humana y no puede ser ubicado en un lugar físico específico".

Agregó: "En otras religiones, como el hinduismo, el budismo y algunas formas de paganismo, la noción de Dios puede ser más fluida y diversa, y la idea de la ubicación de Dios puede variar según las enseñanzas específicas de cada tradición".

La inteligencia artificial no tiene la capacidad de conocer a Dios, pero sí puede ayudarnos a entender cómo lo imaginamos. Las imágenes generadas por plataformas como Midjourney no son revelaciones divinas, sino construcciones humanas mediadas por tecnología. Reflejan siglos de arte, religión, filosofía y cultura, sintetizados en una estética que, aunque artificial, no deja de ser profundamente humana.

