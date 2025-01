Esta es la millonaria suma de dinero que tiene MrBeast, el youtuber que quiere comprar TikTok

TikTok, la popular plataforma de videos cortos, se encuentra en la cuerda floja con Estados Unidos. La Ley de Protección de los Estadounidenses contra Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros, que entrará en vigor el próximo 19 de enero, amenaza con prohibir aplicaciones propiedad de empresas con vínculos con gobiernos considerados adversarios, como el chino. Países como India y otras naciones de Europa tienen en la mira a la red social y buscan limitar su presencia por infringir normas locales.

Ante esta situación, ByteDance, la compañía matriz de la red social TikTok, es una de las empresas que más se ve afectada con la política del gobierno estadounidense, según informa The New York Times sobre el panorama. Una de las justificaciones para cerrar la aplicación en el país es la preocupación sobre la seguridad de los datos y la privacidad de los usuarios que usan esta plataforma para comunicarse y subir videos. Analistas del medio esperan que si en 2025 las normas que preocupan a estas naciones no cambien, podrían cerrar para siempre TikTok

Sobre el esperado cierre de TikTok en Estados Unidos, son muchos los empresarios que han manifestado que pueden comprar la aplicación sin ningún problema, como el creador de contenido más seguido en el mundo, Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast. El hombre es conocido por realizar retos extremos con sus seguidores, regalar millones de dólares y por alquilar las pirámides de Giza en Egipto por un lapso de 100 horas.

MrBeast tiene una inmensa fortuna

Con tan solo 26 años, MrBeast ha construido un imperio en el mundo digital. Desde que subió su primer video en 2012, ha acumulado 344 millones de suscriptores en su canal principal de YouTube, además de millones más en sus canales secundarios. Este éxito lo ha convertido en el youtuber mejor pagado y en un destacado filántropo y empresario. El creador de contenido también usa TikTok para dar a conocer sus más grandes hazañas, es por esto que el cierre en Estados Unidos le afectaría en gran medida.

Noticias Caracol - IG: @mrbeast

Según el sitio Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de MrBeast asciende a un patrimonio neto de 1.000 millones de dólares. Aunque gran parte de sus ganancias provienen de YouTube, donde en 2021 reportó ingresos de 54 millones de dólares, también obtiene ingresos significativos de su línea de mercancía, patrocinios con marcas como Microsoft y su cadena de restaurantes, MrBeast Burger. Donaldson es conocido por reinvertir sus ingresos en proyectos aún más ambiciosos, destinando hasta 300.000 dólares para la producción de un solo video. Esta reinversión constante podría ser clave en sus intenciones de adquirir TikTok.

"Está bien, compraré Tik Tok para que no lo baneen", expresó el youtuber MrBeast en X sobre el problema legal de la empresa china con Estados Unidos. "Irónicamente, muchos multimillonarios se han puesto en contacto conmigo desde que tuiteé esto. Veamos si podemos lograrlo", agregó en otra publicación. Si TikTok no se vende a una compañía estadounidense antes del 19 de enero, esta será eliminada de todas las tiendas de aplicaciones como Google Play y App Store.



¿Quién más busca comprar TikTok?

Además de MrBeast, otras figuras y empresas han mostrado interés en adquirir TikTok. Elon Musk, CEO de Tesla, fue mencionado como un posible comprador, aunque ByteDance negó tales rumores. Por otro lado, Project Liberty, liderado por el multimillonario Frank McCourt, presentó una propuesta para adquirir los activos estadounidenses de TikTok, con el objetivo de minimizar la recopilación de datos y abordar las preocupaciones de seguridad.

Pixabay/ Getty Images

Asimismo, Amazon, con su reciente integración de funciones de compra directa en TikTok, también ha sido señalado como un potencial interesado. Mientras tanto, consorcios empresariales liderados por figuras como Steve Mnuchin y Bobby Kotick evalúan opciones para adquirir la plataforma. Para las personas que usan TikTok con frecuencia, luego de su cierre se podrá seguir usando, sin embargo su funcionamiento quedaría limitado, puesto que no recibirían nuevas actualizaciones. Por esa razón, ya son muchos los estadounidenses que están migrando a otras aplicaciones chinas de videos.



¿Cuánto vale TikTok?

Dan Ives, analista de Wedbush Securities, estima que TikTok tiene un valor aproximado de 100 mil millones de dólares. Sin embargo, cualquier transacción de una empresa estadounidense enfrenta un obstáculo importante: ByteDance no está dispuesta a incluir el algoritmo de la aplicación, considerado su mayor activo, en una posible venta. Además, la Corte Suprema de Estados Unidos está evaluando si la prohibición de TikTok entra en vigor el 19 de enero o si se pospone para un análisis más detallado.