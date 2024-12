Google eliminará en 2025 todas las cuentas que no cumplan con este requisito: vea cuál es

Google, la gigante tecnológica estadounidense, ha implementado una nueva normativa que podría dejar sin acceso a millones de usuarios de plataformas como Gmail , YouTube , Google Drive , Calendar y otros servicios esenciales. A partir de 2025, la compañía comenzará a eliminar cuentas personales para mantener la eficiencia y seguridad de sus servicios.

Google ha asegurado que, antes de eliminar una cuenta, enviará notificaciones por correo electrónico, tanto a la cuenta principal como a las direcciones de recuperación asociadas, si las hubiera. Estas alertas se enviarán con varios meses de antelación, lo que dará a los usuarios tiempo suficiente para reactivar sus cuentas si lo desean.

(Lea también: 20 trucos secretos de Google que debería probar en su computador ya mismo )



Pilas, estas son las cuentas que Google eliminará

El principal cambio radica en la eliminación de todas las cuentas personales inactivas, es decir, aquellas en las que no se haya realizado ninguna acción de usuario durante dos años consecutivos. Esta acción afectará a servicios de Google que millones de personas usan diariamente, como Gmail, Google Photos, YouTube, Google Drive, entre otros.

Pexels

Publicidad

Los usuarios de cuentas inactivas perderán el acceso a toda la información vinculada a esos servicios, incluidas fotos, correos electrónicos, documentos y archivos almacenados. La eliminación de cuentas no se realizará de forma inmediata después de los dos años de inactividad. Si una cuenta es inactiva, los usuarios recibirán un aviso, y solo después de un período adicional de tiempo, si no toman medidas para reactivarla, Google procederá a eliminarla y todos los datos asociados.

¿Por qué Google toma esta decisión?

El principal objetivo de Google con esta nueva política es reducir los riesgos asociados con las cuentas inactivas. Según la compañía, estas cuentas pueden representar un punto de vulnerabilidad en términos de seguridad, ya que con el tiempo, los usuarios tienden a olvidar sus contraseñas y podrían no actualizar la información de seguridad.

Publicidad

Esto facilita que los hackers puedan obtener acceso no autorizado a las cuentas. Además, la eliminación de estas cuentas ayudaría a liberar espacio en sus servidores, optimizando el rendimiento global de la plataforma. Google también espera que esta medida ayude a simplificar la administración de cuentas y servicios, al eliminar perfiles que ya no tienen utilidad activa. En sus propias palabras, la compañía considera que mantener cuentas que no se usan de forma regular no es eficiente, tanto para los usuarios como para ellos mismos.

Pixabay

¿Quiénes no se verán afectados?

A pesar de que esta política se aplica a todas las cuentas personales inactivas, hay algunas excepciones a la regla. Las cuentas vinculadas a organizaciones, como las de empresas, centros educativos o instituciones gubernamentales, no serán eliminadas bajo esta normativa. De igual forma, aquellas cuentas que tengan canales de YouTube con vídeos o comentarios, así como aquellas que cuenten con saldo en tarjetas regalo o que hayan publicado aplicaciones en la Google Play Store, no serán afectadas.

Aunque Google comenzó a aplicar la normativa de eliminación de cuentas inactivas el 1 de diciembre de 2023, se espera que el proceso de eliminación masiva de cuentas comience oficialmente en 2025. Esta medida será implementada de forma gradual, permitiendo a los usuarios tomar las precauciones necesarias para evitar que sus cuentas sean eliminadas. Los usuarios con cuentas personales también pueden mantener su información segura si siguen utilizando sus cuentas en cualquier plataforma de Google.



Consejos para mantener la cuenta de Google activa

Para los usuarios que deseen evitar perder su cuenta y los datos asociados, es recomendable realizar al menos una de las siguientes actividades en el transcurso de los dos años:



Revisar y enviar correos electrónicos a través de Gmail.

Subir o descargar archivos de Google Drive.

Ver o comentar vídeos en YouTube.

Descargar aplicaciones desde la Play Store.

Realizar búsquedas en Google.

Google ha expresado que su principal objetivo con esta política es ayudar a los usuarios a mantener sus cuentas activas si desean hacerlo, dándoles tiempo suficiente para tomar las acciones necesarias antes de la eliminación. Sin embargo, también recomienda que los usuarios se aseguren de usar sus cuentas regularmente, ya que esto no solo ayudará a mantenerlas activas, sino que también protegerá la información personal contenida en ellas.



¿Qué pasa si eliminan su cuenta de Google?

La eliminación de una cuenta personal inactiva no solo implica la pérdida de acceso al correo electrónico de Gmail o a YouTube. Todos los archivos almacenados en Google Drive también serán eliminados, lo que podría representar una pérdida irreversible si no se ha hecho una copia de seguridad en otro lugar. Además, las fotos almacenadas en Google Fotos y las aplicaciones adquiridas en la Play Store también se perderán.

Según Hubspot, el 75% de los usuarios nunca pasa de la primera página de resultados en Google. Unsplash

Por lo tanto, es esencial que los usuarios se tomen en serio la nueva política de inactividad de Google y se aseguren de que sus cuentas se mantengan activas. La pérdida de una cuenta de Google no solo implica la eliminación de acceso a servicios como Gmail, sino también el borrado de datos valiosos y personales que podrían ser difíciles de recuperar.