Meta IA de WhatsApp: por qué muchos quieren quitarla (y cómo reducir su presencia)

WhatsApp integró hace un tiempo su asistente de inteligencia artificial, Meta IA, con la promesa de hacer más fácil la vida de los usuarios: responder preguntas, ayudar a redactar mensajes o generar contenido en segundos. Sin embargo, la llegada de este asistente no fue bienvenida por todos. Muchos usuarios no se sienten cómodos con su presencia y buscan formas de evitarla o, al menos, mantenerla fuera de su lista de chats.

Aunque en países con regulaciones de privacidad más estrictas se puede eliminar totalmente, en buena parte de América Latina solo es posible limitar su visibilidad.



Razones para querer desactivar Meta AI

Las motivaciones para querer deshacerse de esta función varían mucho. Hay quienes desconfían de la privacidad, aunque Meta insista en que no accede a otros chats ni guarda información personal. Otros simplemente no la encuentran útil y consideran que complica la interfaz, agregando opciones que no necesitan.

También hay usuarios que critican sus errores o sus respuestas poco precisas, y quienes prefieren una experiencia de mensajería más “limpia”, sin IA integrada que pueda sugerir o intervenir en sus conversaciones.



Cómo eliminar el chat de Meta AI de WhatsApp

Si bien no se puede desinstalar por completo en todos los países, hay un método sencillo para hacerla menos visible:



Abra el chat con Meta AI en la app.

Toque los tres puntos en la esquina superior derecha para desplegar las opciones.

Seleccione “Eliminar chat” o “Eliminar conversación”.

Confirme la acción.

Con esto, la conversación con la IA desaparecerá de tu lista de chats. No recibirá mensajes ni sugerencias de la herramienta en ese hilo. Eso sí: si en algún momento quiere volver a usarla, puede buscarla en la barra de contactos y comenzar un nuevo chat.



¿Es segura Meta AI?

Una de las principales críticas gira en torno a la privacidad. Meta AI asegura que sus chats son confidenciales y no se comparten con otras personas ni servicios. Según la empresa, el asistente no guarda registros de las conversaciones, no lee otros chats del usuario ni accede al micrófono o al dispositivo sin permiso. Además, los mensajes están encriptados mientras se envían, lo que busca ofrecer un nivel adicional de protección.

Meta insiste en que su asistente fue diseñado para ayudar y agilizar tareas de forma segura. Sin embargo, la desconfianza persiste en parte de los usuarios, que prefieren decidir si interactúan con él o no.

Por ahora, para quienes desean una experiencia de WhatsApp más sencilla y clásica, la opción más práctica sigue siendo borrar el chat de Meta AI y limitar su presencia en la app. Aunque no sea posible borrarla por completo, sí se puede mantenerla fuera de la vista y del uso diario.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL