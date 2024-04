Bailarín colombiano muere en Egipto bajo extrañas circunstancias y familia exige justicia

Toda una tragedia vive la familia de Sleider Escobar, un joven bailarín caleño de 21 años que viajó a Egipto el 6 de marzo de 2024 a mostrar su talento artístico y falleció en extrañas circunstancias.



Este hombre comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza el 18 de marzo y las semanas siguientes tuvo quebrantos de salud, los cuales causaron la suspensión de sus presentaciones.

La familia del bailarín denunció que la agencia y el representante que contrataron a Escobar no le brindaron la atención médica que él requería.

El 23 de marzo, el cuerpo de Sleider no respondía. Intentó regresar a Colombia, la aerolínea le dijo que era imposible que viajara en la condición en la que estaba. No comía, no podía sostenerse y fue llevado a un hospital, donde aproximadamente cuatro días después falleció en extrañas condiciones.

La familia del bailarín no ha tenido una respuesta clara por parte de las personas que contrataron a Escobar y exigen que se haga justicia.

Gloria Collazos, madre de Sleider, manifestó que “mi bebé era lo mejor, era un niño responsable, pueden preguntar por él y en Colombia es reconocido, dinámico, respetuoso y colaborador”.

La madre pide que la persona que contrató a su hijo “responda, que ablande su corazón de su error y que nos explique qué fue lo que pasó, porque fue tan inhumana y no atender al niño”.

La familia del bailarín dice que tuvo que correr con todos los gastos y viajaron hasta Egipto para poder traer el cuerpo a Colombia.

Los seres queridos de Sleider Escobar esperan una respuesta para que los jóvenes que aún se encuentran en el país africano no tengan que pasar por una urgencia médica.