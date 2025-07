Las recomendaciones de UNGRD ante advertencia por tsunami: "Hay alerta, pero llamado es a la calma"

Varios países del mundo han emitido la alerta de tsunami luego del fuerte temblor de magnitud 8,8 en Kamchatka, Rusia. Colombia lanzó la advertencia en la madrugada de este 30 de julio, señalando que “se prevén corrientes fuertes y olas de tsunami en la costa Pacífica" del país.

La alerta de tsunami se elevó para los departamentos de Chocó y Nariño, mientras que el llamado de advertencia es para Cauca y Valle del Cauca. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), en diálogo con Noticias Caracol, informó “los efectos que puedan sentirse vienen monitoreándose en tiempo real desde el momento en que se da la alerta por este sismo de una enorme magnitud en el lejano oriente ruso”.

Señaló que, por el momento, lo que se ha informado son los distintos estados desde el marco del protocolo nacional de detección y alerta de tsunamis. “Hemos emitido en la madrugada unos niveles de alerta distintos para zonas del país. Lo más urgente son Chocó y Nariño”, añadió.

De acuerdo con Carrillo, el protocolo indica que no se debe hablar con precisión del tamaño de las olas. “Lo que tenemos en este momento son las horas de posibles llegadas de las olas a territorio nacional”, informó.



Las recomendaciones por advertencia de tsunami

De hecho, con base en la información de la Dirección Marítima (Dimar), se estableció que es la isla de Malpelo el primer territorio colombiano al que llegaría la ola. Este hecho sería hacia las 10:03 de la mañana.

Posteriormente, las olas llegarían a cuatro territorios en Chocó, como Juradó, 10:26 a.m.; Bahía Solano, 10:27 a.m.; Nuquí, 10:29 a.m.; y Bajo Baudó, 10:41 a.m.

Otros municipios donde hay advertencia son los nariñenses Mosquera, 11:02 a.m.; Salahonda, 11:04 a.m.; y Tumaco 11:14 a.m. En el Cauca, los territorios de Gorgona, 10:45 a.m.; Timbiquí, 11:35 a.m.; y Guapi, 11:58 a.m.

Mientras tanto, en el Valle, están con las alertas Juanchaco, 11:31 a.m.; Buenaventura, 12:19 p.m.; y Bahía Málaga, 12:20 p.m.

“El llamado es que se alejen de las playas, de los muelles, que busquen zonas altas. La Dimar ha restringido las actividades de embarcaciones mientras pasa esta ola”, informó Carrillo, quien les pidió a las personas solo mantenerse informado por canales oficiales y no creer en cadenas falsas que se puedan difundir en redes sociales.

“Hay una alerta, pero el llamado es a la calma. Atender los pronunciamientos de los consejos municipales de gestión del riesgo y las alcaldías, informarse con las fuentes oficiales”, señaló.

