Angry Birds Mystery Island lanza su tráiler oficial y anuncia fecha de estreno

Rovio Entertainment presenta su última producción animada, Angry Birds Mystery Island, una serie que llevará a los espectadores a un emocionante viaje a través de una isla misteriosa. En esta nueva aventura, tres crías adolescentes de aves y un cerdito se encuentran varados en una isla desierta, desencadenando una serie de eventos llenos de misterio y emoción.

Una pandilla de héroes

Mia, Buddy, Rosie y Hamylton se convierten en los protagonistas de esta historia, donde deberán unir fuerzas y superar sus diferencias para enfrentar los desafíos sobrenaturales que la isla tiene preparados para ellos. Con cada episodio, los espectadores serán testigos de cómo la pandilla urde planes para escapar de la isla, solo para encontrarse con giros inesperados que los llevan a resolver misterios y descubrir nuevos peligros.

Detrás de escena de Angry Birds Mystery Island

La serie cuenta con Eric Rogers (Futurama) como showrunner, mientras que la animación está a cargo de Titmouse Inc. (The Legend of Vox Machina). Con un pedido de 24 episodios, la serie promete sumergir a los espectadores en una experiencia única llena de acción, humor y emoción.

La serie presenta a los nuevos personajes Mia, Rosie, Buddy y Hamylton Imagen: cortesía Titmouse Inc.

Fecha de estreno y elenco estelar

Angry Birds Mystery Island se estrena el 21 de mayo en Amazon Kids+ y Prime Video con ocho episodios que darán inicio a esta apasionante travesía. El elenco de voces incluye a reconocidos talentos como Harvey Guillén, Kate Micucci, Dominic Monaghan y Nasim Pedrad, quienes darán vida a los vibrantes personajes de la serie.

Sumérgete en el misterio y la diversión

Con una combinación de aventura, misterio y un elenco estelar, Angry Birds Mystery Island promete ser una serie imperdible para fans de todas las edades. Descubre los secretos que aguardan en Mystery Island.

