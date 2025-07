Laura Sarabia explicó por qué renunció al cargo de canciller y lanzó acusaciones a Alfredo Saade

La saliente canciller colombiana, Laura Sarabia, dijo que renunció al cargo el pasado jueves porque siente que las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores fueron usurpadas por el nuevo jefe de Despacho presidencial, Alfredo Saade, según reveló este domingo en una entrevista. "En las últimas semanas, el jefe de Despacho Presidencial, Alfredo Saade, se autoproclamó líder y vocero de un proceso que es competencia exclusiva de la Cancillería", dijo Sarabia a la revista Cambio en referencia a la decisión del Gobierno de contradecir la decisión de ese ministerio de prorrogar el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons para la fabricación de pasaportes.

Según Sarabia, quien fue mano derecha del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en diferentes cargos, "Saade se atribuyó funciones que no le correspondían, dinamitó meses de trabajo técnico y concertado y ocasionó una profunda crisis sin tener conocimiento alguno de lo que está hablando". "La tesis acogida fue la de Alfredo Saade. Eso constituye una diferencia insalvable. Por eso decidí ponerle punto final a mi paso por el Gobierno", agregó Sarabia a Cambio.

La polémica de los pasaportes comenzó en 2023 cuando el entonces canciller, Álvaro Leyva, suspendió un contrato que Thomas Greg & Sons tenía desde hace 17 años para fabricar los pasaportes, al alegar que en la última licitación no hubo libre competencia. Sin embargo, el Gobierno, aunque tiene un memorando firmado con Portugal y la Imprenta Nacional en ese sentido, no ha encontrado una alternativa viable para hacer los pasaportes, razón por la cual Sarabia prorrogó por un año el contrato con esa firma a partir del próximo 1 de septiembre, pero Saade, que acaba de asumir el cargo de jefe de Despacho Presidencial, revirtió esa decisión.



¿En riesgo la emisión de pasaportes?

"Yo no me levanté una mañana a anunciar la prórroga por caprichosa o rebelde (...) Se llegó a la conclusión de que la Imprenta no estaba lista y se requería un tiempo para la transición. Esta propuesta inicial tuvo el aval del presidente. Yo lo único que hice fue comunicar y ejecutar una orden presidencial", explicó la canciller saliente. En opinión de Sarabia, sería una "mentira" decir "que la Imprenta va a estar lista dentro de dos meses para asumir la responsabilidad de imprimir, personalizar y transportar alrededor de 8.000 pasaportes diarios. Eso no va a ocurrir". "Y, si se sigue la ruta trazada por Alfredo Saade, es seguro que cuando el contrato con Thomas Greg & Sons se acabe, los colombianos van a quedarse sin pasaportes", sentenció la funcionaria.

También denunció que estando ella fuera del país, Saade reunió a su equipo de la Cancillería "para darles una orden improvisada y contraria" a la suya. "Mi equipo me dejó saber que el señor Saade les ordenó demorar la asignación de citas para 'hacer rendir' el 'stock' de pasaportes que queda. Cuando le pregunté por qué se había atrevido a dar tal instrucción me contestó que demorarle las citas a la gente no tenía problema y que así el 'stock' de pasaportes alcanzaba para más tiempo", una vez termine el contrato con Thomas Greg & Sons.

Sarabia se refirió además a la nueva crisis diplomática con Estados Unidos por diferencias en cuanto al manejo de asuntos como la migración y la lucha contra el narcotráfico, a lo que se suman comentarios salidos de tono que han causado malestar en ambos gobiernos, que el jueves llamaron a consultas a los jefes de misión en Bogotá y Washington. "Mientras sea canciller lo que haré será mantener, proteger y avanzar en las relaciones diplomáticas con nuestro principal aliado estratégico que es Estados Unidos. Nuestras relaciones deben basarse en el respeto mutuo, poniendo por encima los intereses de millones de colombianos", manifestó Sarabia, cuyo sucesor no ha sido nombrado todavía por Petro.

