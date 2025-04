Call of Duty recarga su tercera temporada con mapas, zombis y eventos emocionantes

El calendario marca el 1 de mayo como el inicio de la Temporada 3 Recargada de Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone, una actualización que llega para extender la vida útil de la actual etapa del juego con ajustes relevantes, contenido fresco y una dosis controlada de sorpresas. No se trata de una revolución, pero sí de una evolución bien pensada que apunta a mantener el ritmo competitivo y narrativo de la franquicia.

Para el multijugador tradicional, los dos nuevos mapas, Haven y Signal Strike, representan la variedad de diseño que los jugadores veteranos suelen apreciar. El primero propone un entorno de combate entre interiores sofisticados y exteriores abiertos, mientras que el segundo rescata elementos clásicos, como la emblemática Estación de Números, añadiendo combates subacuáticos. A esto se suma Joint Operations, un modo temporal que combina varias mecánicas conocidas bajo condiciones modificadas como baja gravedad o movimiento acelerado. Aunque no es un concepto nuevo, funciona como una herramienta efectiva para revitalizar la jugabilidad sin depender exclusivamente del contenido visual.

En cuanto a las habilidades, la nueva Ventaja Vendetta introduce un enfoque de revancha táctica. Marcar la última posición conocida de quien te eliminó otorga una dimensión más estratégica a la partida, reforzando la idea de que cada enfrentamiento puede tener una segunda vuelta.

La experiencia Zombi también recibe atención específica. El modo por tiempo limitado Zombie Snacks cambia las reglas tradicionales al reemplazar la barra de salud con un sistema de energía que se regenera mediante snacks o habilidades, premiando a quienes logren mantener una racha sin recibir daño. Este enfoque fomenta un estilo de juego más metódico, donde la ofensiva debe ir acompañada de decisiones calculadas. Por su parte, el regreso del Frost Blast y la adición de la Ray Gun Mark II a la Caja Misteriosa amplían las posibilidades de personalización y poder ofensivo, una constante en este modo desde sus primeras iteraciones.

El Modo Guiado de Shattered Veil, con límite de 15 rondas y jefes como el Elder Disciple, parece diseñado para aquellos que prefieren una progresión clara antes que la supervivencia infinita. Esta estructura facilita el acceso a jugadores menos experimentados sin restarle profundidad al reto final.

Warzone, por su parte, recibe varias capas de contenido en esta actualización. Verdansk incorpora mecánicas como un tren en movimiento —que recuerda a eventos similares en títulos anteriores— y Zonas de Botín de Alto Valor que incentivan la exploración agresiva. Dos nuevos modos temporales ofrecen variaciones sobre el formato Resurgimiento: uno con hasta 120 jugadores y otro con mejoras activadas al recoger gafas especiales. Además, se introduce por primera vez un sistema Clasificatorio para Battle Royale, un paso natural en la búsqueda de consolidar a Warzone como un espacio competitivo y estructurado.

La tienda de contenido también se alinea con celebraciones culturales. El paquete de trazadoras “Dulce Catástrofe” marca el 5 de mayo con referencias visuales al folclore mexicano, mientras que el evento Blaze of Glory permite obtener ítems como la Ventaja Vendetta o camuflajes temáticos al recolectar “Blaze Bucks”. Por otro lado, la colaboración con Seth Rogen en el evento “High Art” introduce recompensas desbloqueables y una pista premium con el actor como operador, apostando por un crossover que mezcla humor, arte y marketing con una ejecución comedida.

Aunque no hay giros drásticos en la jugabilidad o el modelo de contenido, la Temporada 3 Recargada cumple con su cometido: extender el interés, ofrecer variedad y anticipar lo que podría llegar en la cuarta temporada. Call of Duty no busca reinventarse en cada parche, sino ajustar el ritmo de su universo. Y en este caso, lo hace con precisión quirúrgica.

