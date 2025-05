EA SPORTS F1® 25 | RESEÑA: Un simulador con mejoras técnicas, pero poca emoción real

EA SPORTS F1® 25 llega con la expectativa de mejorar la experiencia de carreras virtuales en PC y consolas, continuando la tradición anual de la franquicia. Después de probarlo a fondo, puedo decir que el título muestra avances técnicos interesantes, pero que a nivel de emoción y jugabilidad se queda corto para quienes esperan una experiencia vibrante. Este juego parece pensado más para el fanático fiel del automovilismo que para el jugador casual o el novato que busca diversión inmediata.

Gráficos y sonido

Visualmente, F1 25 ofrece gráficos mejorados que se notan en los modelos de los monoplazas y en los circuitos. Las texturas están más definidas y el detalle en la representación del ambiente contribuye a crear una atmósfera más inmersiva. Sin embargo, comparado con otros simuladores o incluso con algunos títulos anteriores, la sensación visual sigue siendo un poco fría y sin esa chispa que hace que un juego realmente “viva”.

En cuanto al sonido, aquí sí hay un avance notable. La banda sonora y los efectos de motor suenan muy bien y en varias ocasiones me encontré queriendo seguir escuchando algunas canciones que acompañan las carreras. Esto aporta un plus para la inmersión, que a pesar de todo no logra compensar del todo la falta de adrenalina en la jugabilidad.

Jugabilidad

F1 25 propone varios modos de dificultad, siendo el modo Casual una opción que facilita demasiado la conducción, con tantas asistencias que casi no hace falta frenar o manejar con precisión. Esto puede ser útil para quienes se inician, pero reduce al mínimo el desafío y la sensación de pilotar un F1 real.

Al subir la dificultad, la experiencia mejora, aunque el manejo del vehículo todavía se siente un poco “flotante”, como si el auto no estuviera realmente pegado a la pista. Puede que tenga que ver con la configuración del Force Feedback o las físicas del juego, pero afecta la sensación de velocidad y control que todo simulador de carreras debe tener. Para quienes conocen las pistas y quieren exprimir el juego, las opciones de personalización del setup y el modo Time Trial son bienvenidas, pero no logran equilibrar la falta de dinamismo en la conducción.

Modos de juego y características adicionales

Una novedad en F1 25 es My Team 2.0, que permite a los jugadores tomar un rol más profundo en la gestión de un equipo, integrando aspectos estratégicos que van más allá de la pista. Sin embargo, si como yo no eres fan del enfoque tipo “manager” en juegos de carreras, esta característica puede pasar desapercibida o incluso resultar poco atractiva.

El modo historia Braking Point intenta dar una experiencia diferente al estilo “Drive to Survive”, pero después de un rato pierde fuerza y puede aburrir a quienes buscan más acción pura en la pista.

Comparaciones

Comparado con títulos como Gran Turismo 7 o incluso simuladores más especializados, F1 25 ofrece una experiencia sólida pero limitada. Gran Turismo, por ejemplo, con su variedad de autos y pistas, brinda más opciones para cambiar de estilo y explorar diferentes tipos de conducción. En F1 25 estás más encasillado en la fórmula de un solo tipo de carrera y vehículo, lo que para algunos puede sentirse restrictivo.

Los fans de los juegos de fórmula 1 pueden encontrar en este título un buen complemento a la experiencia real, pero si esperas una revolución en la jugabilidad o una emoción intensa, la respuesta no está aquí.

Conclusión

EA SPORTS F1® 25 es un juego recomendado para fanáticos acérrimos de la Fórmula 1 que quieran un simulador actualizado con mejoras técnicas y una buena banda sonora. No es el mejor para jugadores casuales o para quienes buscan una experiencia más visceral y emocionante al volante. La sensación de manejo, aunque mejorada, aún no llega a ese punto de realismo total que se podría esperar.

En definitiva, F1 25 cumple con lo que promete, pero no se arriesga a innovar ni a emocionar a un público más amplio. Por eso, si eres fanático del deporte motor y quieres un juego oficial con gráficos actuales, este título puede interesarte. Si buscas diversión rápida o variedad en estilos de conducción, mejor buscar otras opciones.

Calificación EA SPORTS F1 25 VolkGames

