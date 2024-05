Farming Simulator 22 es el nuevo juego gratuito en Epic Games Store

Epic Games Store continúa con su tradición de regalar juegos cada semana, y esta vez sorprende a los jugadores con Farming Simulator 22. Esta entrega, lanzada en 2021 y desarrollada por GIANTS Software, estará disponible de forma gratuita del 23 al 30 de mayo. Los usuarios podrán añadirlo a su biblioteca de manera permanente, aprovechando una oportunidad única para disfrutar de uno de los simuladores de agricultura más exitosos del mercado.

Desarrollado y publicado por GIANTS Software, Farming Simulator 22 permite a los jugadores sumergirse en el mundo de la agricultura, la silvicultura y la ganadería. Los jugadores pueden crear y gestionar su propia granja en diversas localizaciones, como un viñedo en el sur de Francia, una vasta tierra de cultivo en el centro de Estados Unidos, o una granja de animales en los Alpes. La versatilidad y la profundidad del juego han sido clave para su éxito, ofreciendo una experiencia rica y variada que ha capturado la imaginación de millones de jugadores en todo el mundo.

Una de las características destacadas de Farming Simulator 22 es su modo multijugador en línea con juego cruzado, permitiendo a los jugadores de diferentes plataformas (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4 y Xbox One) colaborar y competir en la misma partida. Además, la comunidad de mods ha sido un pilar fundamental para el juego, con más de 5600 modificaciones oficiales disponibles en ModHub, que amplían y enriquecen la experiencia de juego.

Sumérgete en el mundo de la agricultura Imagen: cortesía Epic Games

Este regalo de Farming Simulator 22 forma parte de la campaña de "Superofertas" de Epic Games Store, que se extenderá hasta el 13 de junio. Durante este periodo, la tienda digital ofrecerá otros "juegos misteriosos" de manera gratuita cada semana, además de atractivos descuentos en una amplia variedad de títulos. Entre las ofertas destacan juegos exclusivos de la plataforma como Alan Wake 2 y Lords of the Rings: Return to Moria, que se pueden adquirir a precios reducidos, otorgando además un cupón del 5 % de descuento para futuras compras.

La iniciativa de regalar juegos semanales ha sido una estrategia exitosa para Epic Games Store, atrayendo a numerosos jugadores y fomentando una comunidad activa y comprometida. Con títulos de alta calidad como Farming Simulator 22, Epic Games sigue consolidando su posición como una de las principales plataformas de distribución de videojuegos en la actualidad.

