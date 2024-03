Hands-On de Dragon's Dogma 2: Una aventura épica llega a la secuela del RPG

Han pasado 11 años desde el lanzamiento del juego de rol de acción y fantasía Dragon's Dogma de Capcom, y los fanáticos esperan con ansias el lanzamiento de su esperada secuela, Dragon's Dogma 2, el 22 de marzo. Dragon's Dogma 2 toma todo lo que hizo que el original fuera un clásico de culto y construye sobre esa base. Hay nuevas vocaciones, más monstruos para enfrentar, más formas de derrotarlos, más lugares para explorar y, sobre todo, más vida en el mundo del Elegido.

Un mundo conectado

Lo primero que noté en mi aventura en Dragon's Dogma 2 es lo real que se siente el mundo. Gracias al SSD de la nueva generación de consolas, no hubo tiempos de carga al viajar de un lugar a otro, lo que hizo que la aventura fuera aún más cautivadora. Pasé directamente desde la aldea de inicio hasta las afueras llenas de monstruos sin siquiera darme cuenta de cuánto había viajado debido a la sensación de interconexión del mundo. La primera vocación destacada que probamos fue la del Lancero Místico, que combina ataque cuerpo a cuerpo y magia, usando una lanza de doble punta la cual toma tiempo dominar, pero después de enfrentar los Saurios Rocosos, un Grifo y un Dragón, ya podemos darles ciertos tips para dominar la lanza, con simples oscilaciones y ataques telequinéticos, pueden recoger y lanzar monstruos, y, por cierto, puedes lanzar un monstruo contra otro y matar dos pájaros de un tiro. Toda esta experiencia se siente mucho más viva en consolas de nueva generación, aprovechando su motor gráfico, lo que hace ver cada monstruo mucho más aterrador.

La segunda vocación que probamos fue la del Arquero Mágico, que sobresale por sus ataques de largo alcance, pero no solo hace daño sino también cura a los aliados, es muy versátil, pero después de jugar con la vocación del Lancero Místico, te das cuenta de que tienes que conservar la distancia porque no es muy efectivo en el combate cuerpo a cuerpo, después de ser machacado por varios monstruos nos costó entenderlo. A medida que recorres el vasto mundo completando misiones (o simplemente contemplando el paisaje) descubres nuevas habilidades como tomar la visión de la flecha para dirigirla al objetivo, lo cual resulta muy útil a la hora de los enfrentamientos, porque realmente no es tan fácil apuntar mientras te acostumbras al sistema de combate de largo alcance. Una vez que dominas las técnicas básicas, resulta más fácil enfrentar los monstruos porque puedes derrotar por ejemplo hordas de enemigos en lugares cerrados rebotando flechas en todas direcciones. Lo único que nos resulta difícil de acostumbrarnos, es la falta de un sistema de evasión en algunas vocaciones, por ejemplo, la vocación de Ladrón puede hacerlo por ser más ágil, pero en otras vocaciones el botón de evasión solo hace que nuestro personaje corra un poco más rápido.

Una tierra de aventuras interminables

La tierra de Dragon's Dogma 2 es extensa y me perdí de inmediato, aventurándome en la naturaleza en busca de aventuras, donde radica la magia de este juego. Hay tantas misiones por completar como caminos por recorrer, y desde el primer paso te das cuenta lo inmenso y diverso del mapa. El salto gráfico frente al primer videojuego se nota en cada detalle, y parte de esa sensación de profundidad de los objetos, también se percibe en los acantilados.

Mejoras en la IA y peones

También se realizaron mejoras en el departamento de inteligencia artificial. Los peones, que son tus aliados, son mucho más útiles y están presentes de manera más característica durante toda la aventura. Algo que nos llamó la atención, es que si te pierdes en el camino (lo cual es muy probable que pase) los peones te guiarán en la dirección correcta hacia el objetivo.

Sonido envolvente en cada aventura

Hideaki Itsuno nos habló un poco sobre su experiencia como director de Devil May Cry 5 y de la implementación de la banda sonora con los elementos del juego, en el caso de enfrentarse a un gran enemigo, se empieza a ambientar desde la previa para envolver al jugador antes de entrar en acción y conectando la experiencia en combate. Además, podemos sentir en la música cuando nuestro personaje tiene éxito frente a los enemigos comunicándonos no solo de manera visual sino de manera auditiva, algo que podemos sent

ir desde el enemigo más pequeño hasta el dragón más imponente.

Funciones envolventes de PlayStation 5

Probamos Dragon’s Dogma 2 en PlayStation 5 y aparte de no tener tiempos de carga gracias a su SSD, la respuesta háptica de los gatillos juega un papel importante más que todo en los combates, al sentir la ferocidad de cada golpe con el mando DualSense.

Puedes vivir esta experiencia y más cuando Dragon's Dogma 2 se lance el 22 de marzo en PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC.