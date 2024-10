Llega un nuevo Xbox Partner Preview en octubre con avances exclusivos y estrenos mundiales

Xbox está listo para sorprender una vez más con su Partner Preview, un evento digital que se transmitirá el próximo jueves 17 de octubre. En esta edición, la compañía revelará una serie de avances exclusivos y estrenos mundiales de la mano de algunos de los estudios más destacados de la industria. Entre los socios que participarán se encuentran Remedy Entertainment, Sega, 505 Games, y muchos más. El evento, que durará aproximadamente 25 minutos, promete mostrar más de una docena de títulos que llegarán a Xbox, Windows PC y Game Pass, con un enfoque en ofrecer a los fans una visión más profunda de lo que está por venir.

Avances imperdibles de Alan Wake 2, Like A Dragon y Wuchang: Fallen Feathers

Uno de los momentos más esperados del Xbox Partner Preview será el primer vistazo a la expansión de Alan Wake 2, titulada The Lake House. Este contenido adicional promete continuar la intensa narrativa de terror psicológico que ha capturado la atención de los jugadores desde el lanzamiento del juego. Además, se presentará un nuevo tráiler cargado de acción de Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, la última entrega de la exitosa saga Yakuza, que en esta ocasión nos traslada a las playas de Hawái para una aventura llena de caos y emoción.

Los amantes de los juegos de acción y fantasía oscura también podrán disfrutar de una vista previa de múltiples jefes del intrigante Wuchang: Fallen Feathers, un título que ha despertado interés por su atmósfera envolvente y combates intensos. Este juego promete ser uno de los grandes lanzamientos en el género, y el evento de Xbox ofrecerá una mirada exclusiva a algunas de sus épicas batallas.

Estrenos mundiales y grandes anuncios de fechas de lanzamiento

Además de los avances mencionados, el Partner Preview será el escenario de varios estrenos mundiales que sorprenderán a los jugadores. Xbox ha confirmado que, como parte de la transmisión, se darán a conocer importantes anuncios sobre próximos lanzamientos, con la posibilidad de que se revelen fechas de estreno de algunos de los títulos más esperados para las consolas Xbox y PC.

Este evento, conocido por su enfoque en los juegos de socios talentosos de todo el mundo, también destacará algunos de los próximos títulos que estarán disponibles en Game Pass, asegurando que los suscriptores del servicio de Microsoft tengan aún más contenido emocionante para disfrutar.

Detalles de la transmisión: Dónde y cuándo ver el evento

El Xbox Partner Preview se transmitirá en directo el jueves 17 de octubre a las 12:00 p. m. (hora Colombia). Los fans podrán ver el evento a través de los canales oficiales de Xbox en plataformas como YouTube, Twitch y LinkedIn. La transmisión en YouTube estará disponible en resolución 4K a 60 fps, mientras que en los otros canales será en 1080p a 60 fps.

Para quienes prefieren seguir el evento en otros idiomas, Xbox ofrecerá subtítulos en tiempo real en una amplia variedad de lenguas, incluidos árabe, chino (simplificado y tradicional), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, español (tanto de España como de Latinoamérica), y muchos más. También habrá una versión accesible del evento con descripciones de audio en inglés y traducción en lenguaje de señas estadounidense (ASL) y británico (BSL), disponibles en los canales de YouTube y Twitch.

Contenido adicional exclusivo en Xbox Wire

Una de las novedades que trae este Partner Preview es la cobertura exclusiva detrás de escena de algunos de los títulos mostrados durante el evento. Estas publicaciones estarán disponibles en Xbox Wire, el blog oficial de Xbox, y contarán con versiones localizadas en portugués brasileño, francés, alemán, español de Latinoamérica y japonés. Aquí, los fans podrán obtener información más detallada sobre los desarrolladores, el proceso creativo detrás de los juegos y nuevas características que no se mencionarán durante la transmisión principal.

Co-streaming y creación de contenido: Lo que debes saber

Xbox valora el apoyo de los creadores de contenido y co-streamers que desean retransmitir el evento a sus audiencias. Sin embargo, debido a posibles problemas con software automatizado y bots, la compañía recomienda a quienes realicen transmisiones posteriores que eviten utilizar música con derechos de autor en sus vídeos para evitar posibles sanciones. Además, se sugiere consultar los términos de servicio de la plataforma que utilicen para garantizar una experiencia de transmisión sin problemas.

No te pierdas el Xbox Partner Preview

Con un programa lleno de novedades emocionantes, avances exclusivos y grandes anuncios, el Xbox Partner Preview del 17 de octubre se perfila como un evento que ningún fan de los videojuegos debería perderse.

