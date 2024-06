Los juegos imperdibles de PlayStation Plus para Junio

Este junio, PlayStation Plus trae una increíble línea de juegos que te mantendrán entretenido durante horas. Desde enfrentar colosales monstruos hasta liderar un equipo de fútbol de élite, pasando por la exploración de un mundo surrealista poshumano, hay algo para todos en el nuevo catálogo de juegos que estará disponible a partir del 18 de junio. Entre los títulos destacados se encuentran Monster Hunter Rise, Football Manager 2024, Crusader Kings III, After Us y muchos más. Además, PlayStation Plus Premium ofrecerá nuevas ofertas de títulos clásicos y juegos para PS VR2.

En el marco de las celebraciones de Days of Play, ya se han añadido varios títulos adicionales a PlayStation Plus a principios de este mes, los cuales ya están disponibles. Aquí te presentamos un vistazo detallado a algunos de los juegos más esperados que se unirán al catálogo.

PlayStation Plus Extra y Deluxe | Catálogo de Juegos:

Monster Hunter Rise | PS4, PS5 Sumérgete en la emocionante cacería de Monster Hunter Rise. Personaliza a tu cazador, elige entre 14 tipos de armas únicas, y recluta a tus compañeros Palico Felyne y Palamute Canyne. Explora enormes mapas de caza y enfréntate a monstruos desafiantes solo o en un escuadrón de cuatro personas. Cada cacería exitosa te permite recolectar materiales para mejorar tus armas y armaduras, preparándote para enfrentar criaturas aún más poderosas.

Football Manager 2024 | PS5 Conviértete en un verdadero entrenador de fútbol con Football Manager 2024 Console. Forma y dirige un equipo lleno de estrellas internacionales con el objetivo de ganar los premios más prestigiosos del fútbol, incluyendo la UEFA Champions League.

Football Manager 2024 para PS5 estará disponible Imagen: cortesía PlayStation

Crusader Kings III | PS5

Vive la vida de un rey medieval en Crusader Kings III, el galardonado juego de rol de estrategia de Paradox Development Studio. Lidera una dinastía noble, incrementa su poder y reputación a lo largo de generaciones, y enfrenta desafíos tanto en el campo de batalla como en la corte.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 | PS4, PS5 Descubre la adrenalina del campeonato Monster Energy Supercross 2022 con motocicletas, motociclistas y pistas oficiales. Personaliza tu experiencia de juego ajustando el realismo y la facilidad de conducción a tu gusto.

After Us | PS5 Explora un mundo poshumano surrealista en After Us. Juega como Gaia, el espíritu de la vida, y navega por entornos impresionantes para salvar las almas de animales extintos y devolver la vida a la Tierra.

Anno 1800 | PS5 Construye y gestiona ciudades en el amanecer de la era industrial con Anno 1800. Desarrolla nuevas tecnologías, descubre regiones y sociedades, y establece un nuevo mundo a tu imagen en este juego de estrategia en tiempo real.

Police Simulator: Patrol Officers | PS4, PS5 Únete a la fuerza policial de una ciudad ficticia en Police Simulator: Patrol Officers. Comienza con infracciones menores y progresa hacia responsabilidades mayores, enfrentando el crimen y manteniendo la paz en tu comunidad.

Far Cry 4* | PS4 Explora el vasto mundo de Kyrat en Far Cry 4, un país lleno de tradición y violencia. Asume el rol de Ajay Ghale y lucha en una guerra civil para derrocar al dictador Pagan Min.

LEGO The Hobbit | PS4 Sigue las aventuras de Bilbo Bolsón en LEGO The Hobbit. Ayuda a Gandalf y a los enanos en su misión y revive tus escenas favoritas de las películas en este divertido juego interactivo.

LEGO The Incredibles | PS4 Experimenta las emocionantes aventuras de la familia Parr en LEGO The Incredibles. Explora niveles llenos de acción y un mundo central épico mientras utilizas las habilidades únicas de los personajes para derrotar a los supervillanos.

PlayStation Premium | PS VR2 y Clásicos Kayak VR: Mirage | PS VR2** Sumérgete en un viaje increíble con Kayak VR: Mirage. Navega con precisión física a través de paisajes únicos, compite para ser el más rápido o relájate y disfruta del paisaje en el modo de desplazamiento libre.

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy | PS4, PS5 Revive la épica saga de Star Wars con LEGO Star Wars II: The Original Trilogy. Construye y personaliza personajes jugables y vehículos en esta divertida adaptación de los Episodios IV-VI.

Ghosthunter | PS4, PS5 Acompaña al agente Lazarus Jones en Ghosthunter mientras enfrenta hordas de almas torturadas en una misión sobrenatural. Disfruta de este clásico de PS2 optimizado para PS4 y PS5.

Daxter | PS4, PS5 En Daxter, toma el control del icónico personaje mientras se infiltra en la ciudad Haven para rescatar a su amigo Jak. Disfruta de este título clásico de PSP con mejoras modernas.

Daxter se suma al catálogo Imagen: cortesía PlayStation

Este junio, PlayStation Plus ofrece una variedad de juegos que prometen horas de diversión y emoción. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de estos títulos y explorar nuevos mundos a partir del 18 de junio.

