Latinoamericano se corona Campeón Mundial en JCC Pokémon 2024

El vibrante Honolulu en Hawái fue testigo del cierre del Campeonato Mundial Pokémon 2024, un evento que reunió a los mejores entrenadores y jugadores de Pokémon de todo el mundo. Este torneo anual, celebrado del 16 al 18 de agosto, no solo destacó por sus intensas competiciones en el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon) y en videojuegos, sino también por su capacidad para reunir a una comunidad global apasionada por la franquicia.

En una ceremonia de clausura llena de emoción, The Pokémon Company International no solo coronó a los campeones del torneo, sino que también hizo importantes anuncios sobre el futuro de la franquicia.

La gran noticia para los fans de América Latina fue la destacada actuación de Fernando Cifuentes, quien logró alzarse con el primer lugar en la categoría Máster del JCC Pokémon.

Publicidad

Publicidad

Fernando Cifuentes: Una Victoria Histórica para Chile

Fernando Cifuentes, representante de Chile, hizo historia al conquistar el primer lugar en la categoría Máster del JCC Pokémon. Este logro no solo resalta el talento y la dedicación de Cifuentes, sino que también marca un hito significativo para la representación chilena en los torneos internacionales de Pokémon.

La victoria de Cifuentes es un motivo de orgullo para la comunidad Pokémon en Latinoamérica y un testimonio del creciente impacto de los entrenadores de la región en la escena competitiva global.

Publicidad

En la final, Cifuentes se enfrentó a Seinosuke Shiokawa de Japón, quien quedó en segundo lugar. La final fue una batalla épica que mostró la destreza y el nivel estratégico alcanzado por el jugador, consolidando su lugar como uno de los mejores jugadores de JCC Pokémon del mundo. Esta victoria no solo refuerza la posición de Chile en el mapa competitivo de Pokémon, sino que también inspira a futuros jugadores a seguir sus pasos y aspirar a la grandeza en el juego de cartas coleccionables.

Publicidad

categorías del campeonato:

JCC Pokémon (categoría Máster):

Primer lugar: Fernando Cifuentes [CL]

Publicidad

Segundo lugar: Seinosuke Shiokawa [JP]

Publicidad

Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (categoría Júnior):

Primer lugar: Sakuya Ota [JP]

Segundo lugar: Logan Bailey [US]

Publicidad

JCC Pokémon (categoría Sénior):

Primer lugar: Evan Pavelski [US]

Publicidad

Segundo lugar: Haruku Umehara [JP]

Campeonato de Videojuegos Pokémon (categoría Júnior):

Primer lugar: Kevin Han [US]

Publicidad

Segundo lugar: Tatsuomi Shimanuki [JP]

Publicidad

Campeonato de Videojuegos Pokémon (categoría Sénior):

Primer lugar: Ray Yamanaka [JP]

Segundo lugar: Luke Kroll [US]

Publicidad

Campeonato de Videojuegos Pokémon (categoría Máster):

Primer lugar: Luca Ceribelli [IT]

Publicidad

Segundo lugar: Yuta Ishigaki [JP]

Pokémon GO:

Primer lugar: Yekai0904 [HK]

Publicidad

Segundo lugar: Inadequance [NL]

Publicidad

Pokémon UNITE:

Primer lugar: FENNEL [JP]

Segundo lugar: XoraTigersGaming [KR]

Publicidad

Publicidad

Novedades y Anuncios del Campeonato

Además de las victorias en el JCC Pokémon, el Campeonato Mundial Pokémon 2024 trajo una serie de emocionantes anuncios para los fans de la franquicia.

Entre ellos, se destacó el lanzamiento del Pokémon Trading Card Game Pocket en octubre de 2024, una nueva aplicación que permitirá a los jugadores disfrutar de una experiencia digital innovadora en el coleccionismo de cartas. También se reveló que en 2025 se introducirán cartas de Pokémon de Entrenadores en el JCC Pokémon, lo que promete enriquecer aún más el juego.

Publicidad

Te puede interesar: Revelado el primer tráiler de la segunda temporada de The Last of Us

Publicidad

Pokémon GO y Pokémon UNITE también tendrán actualizaciones importantes. Morpeko se unirá a Pokémon GO con nuevas características de combate, mientras que Pokémon UNITE incorporará un nuevo formato de batalla y nuevos Pokémon al juego.

Además, se anunciaron las sedes para los Campeonatos Mundiales Pokémon de 2025 y 2026, que se celebrarán en Anaheim y San Francisco, respectivamente.

Publicidad

Publicidad

Mirando Hacia el Futuro

El Campeonato Mundial Pokémon 2024 ha sido un evento memorable, no solo por las competencias y victorias, sino también por la forma en que celebra la diversidad y el talento global dentro de la comunidad Pokémon.

La victoria de Fernando Cifuentes es un testimonio del esfuerzo y la pasión que los entrenadores ponen en el juego, y una muestra de que el espíritu competitivo de Pokémon sigue tan fuerte como siempre.

Publicidad

Para todos los entrenadores y fans de Pokémon, el próximo año promete aún más emoción con las nuevas incorporaciones y actualizaciones anunciadas. Mientras tanto, la comunidad celebra y se inspira en los logros alcanzados, especialmente en el caso de Fernando Cifuentes, cuyo triunfo resonará como un faro de orgullo y determinación para la región y el mundo Pokémon en los años venideros.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.