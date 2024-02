Reseña Armored Core VI: Fires of Rubicon

Para nadie es un secreto que FromSoftware creador de Elden Ring, Dark Souls y Sekiro entre otros, es feliz haciendo juegos en donde los usuarios alcancen un nivel de dificultad alto y Armored Core VI no es la excepción.

Desde el mes de agosto de 2023, llegó al mercado Armored Core VI Fires of Rubicon un juego de disparos en primera persona o Third-Person Shooter pero en “Mechas” o “Mekas”, estos robots gigantes piloteados por un humano, los cuales cuentan con grandes y poderosas armas; por eso son muy famosos en Japón. Sin embargo, después de un poco más de 10 años, no traen esta nueva entrega de la mano de Bandai Namco Entertainment.

Armored Core VI Fires of Rubicon es presentado como un reboot de la saga, pero manteniendo todas las características que hicieron que fuera única en su género.



¿Qué rol tomaremos en Armored Core VI?

En esta ocasión nos encontramos en el planeta Rubicón 3, la cual libra una cruda batalla entre diferentes organizaciones por un preciado material llamado Coral, pero ¿en dónde entramos nosotros como jugadores?

Tomaremos el mando de Raven, un mercenario que vive solo por recibir misiones al mando de su Mecha C4-621, un robot de combate el cual podremos ir personalizando a nuestro gusto con el dinero que ganemos en distintas misiones.

Captura Armored Core VI

Misiones del juego

Esta es la característica más especial del juego, ya que para poder ir avanzando en la historia debemos aceptar y completar algunas misiones que nos van asignando, desde simples destrucciones de antenas hasta derrotar gigantescos robots enemigos, en algunas ocasiones tendremos más Mechas aliadas que nos acompañarán en la misión dándonos muy buena ayuda para terminarlas.

Las misiones pueden durar entre 10 a 20 minutos dependiente de la complejidad de esta y así de igual forma cambiará la ganancia obtenida en ella.

Cabe aclarar que seguir la historia del juego no es tan difícil, ya que antes y después de las misiones tendremos unas charlas con diferentes personajes los cuales nos servirán de guía en el juego.

Personalización de Mechas

Este es uno de los apartados que más nos gustó y nos recordó porque es tan especial esta franquicia.

En Armored Core, consideramos que uno de los factores más importantes es la modificación de la Mecha, ya que así se podrá avanzar más fácil en las misiones, pues de acá obtendremos la comodidad para enfrentarnos a los retos más adelante.

Para esto, disponemos de una tienda en donde podremos comprar o vender muchas piezas de todo el robot, tales como: armas, brazos, pies, troncos y hasta cabezas, así iremos mejorando y lograremos estar afinados a nuestro estilo de juego.

Para los amantes del fuego rápido y a distancia, podremos equipar misiles de largo alcance, un par de ametralladoras y un juego de pies más livianos para que los movimientos sean más veloces.

Ahora, si prefieren un estilo de juego cuerpo a cuerpo, podrán equipar un escudo, una espada y un cuerpo más robusto que aguante más los ataques enemigos.

Captura / Armored Core VI

Pero esto no es todo, lo mejor es la personalización de nuestro robot, ya que contamos con un sinfín de colores, texturas y muchas pegatinas para lograr encontrar el Mecha de nuestros sueños.

Sistema de juego en Armored Core VI: Fires of Rubicon

En este apartado no es mucho la diferencia con sus antecesores, ya que podremos ocupar un botón de cada mando para cada arma. Y esperar a que estén de nuevo cargadas para reutilizarlas de forma infinita.

También, el movimiento que puede hacer el Mecha por el mundo puede ser de forma horizontal como vertical y utilizar varios propulsores de su cuerpo para que sean lo más veloces posibles y así llegar a lugares lejanos y poder escapar de los ataques enemigos más fácil.

Es importante resaltar que tenemos una barra de aturdimiento la cual debemos tener siempre presente. En el caso de algunos enemigos, esta servirá para poder hacerles daño, ya que tendremos primero que aturdirlos por completo.

Captura / Armored Core VI

1v1 y multijugador

Armored Core nos trae un modo 1 vs 1 contra la CPU, el cual sirve para ganar dinero, entrenar y subir de rango. La dificultad es variable, pues podremos subir de nivel y esto nos ayudará a realizar un buen entrenamiento para mejorar nuestros ataques.

Además, contamos con un multijugador en donde podremos crear salas 1 vs 1 o 3 vs 3. Realmente tengo que decir que en esta parte están un poco “cortos”, ya que no existe un incentivo más allá de la experiencia de jugar con amigos.

Captura / Armored Core VI

Apartado gráfico

Como era de esperarse FromSoftware nos trae un excelente apartado fotográfico en este videojuego. Los escenarios son grandes e industriales. En algunos momentos se pueden llegar a ver diminutos al lado de nuestro personaje, sin embargo, estas estructuras brindan ese efecto futurista que tanto gusta.

Y tenemos que aclarar que no van a encontrar paisajes ni mucha naturaleza, ya que este es un mundo sumido en la guerra.

¡Es necesario destacar estos detalles en Armored Core VI!

Algo que agradecemos demasiado es que el juego viene con subtítulos adaptados al español latino, pues con esto podemos enfocarnos un poco más en los mensajes de ayuda durante las misiones.

La banda sonora es muy destacable y entretenida. No es la clásica música instrumental que nos tenían acostumbrados, pero es muy acorde al juego y no decepciona.

Captura / Armored Core VI

Conclusión

Para terminar Armored Core VI Fires of Rubicon es un muy buen reencuentro con esta franquicia en donde sabemos que muchos gamers clásicos se sentirán cómodos, pero los nuevos encontrarán un muy buen juego donde podrán poner a pruebas sus destrezas.

No olvidemos que este juego está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC.