Reseña Immortals of Aveum: una guerra mágica

Tomamos el mando y nos sumergimos en Aveum, un mundo lleno de magia en el que se libra la batalla perpetua, la cual como ya sabemos, deja cientos y cientos de inocentes muertos, pero por fortuna nosotros podemos ser los héroes.

Primero debemos entender que nosotros controlaremos a Jak, un joven que pertenece a un tipo de raza especial ya que puede controlar los tres tipos de magia que existen, que se representan por los colores rojo, azul y verde.



Bienvenidos a la magia

En la historia, la cual de un momento a otro da un giro inesperado, nos ponemos en los zapatos de Jak, quien se involucra de manera fortuita en la guerra perpetua para buscar respuestas y sobre todo venganza.

Poco a poco vamos viendo que el reclutamiento de Jak y entrenamiento no es tanto por el tema personal, sino que sus habilidades se requieren para salvar el futuro de Aveum y sobre todo, estar a la altura del ser que provoca la guerra.

Algo que leí mucho fue la crítica hacia la historia, pues se pensaba que sería predecible y aburrida, pero todo lo contrarío, me enganchó de principio a fin, realmente desde el primer giro a la trama y cómo poco a poco me convierte en un Jak más maduro y sabio, me hace sumergirme en la historia.

En el titulo, hay 3 tipos de magia que se representan por colores. Captura Immortals of Aveum

El brazo mágico de Jak

Luego de entender la historia y adentrarnos en el videojuego, aprenderemos a manejar los 3 colores de la magia con artefactos en nuestro brazo que nos ayudará a que se regule su canalización.

Un shooter en primera persona poco convencional, pues aunque no es difícil manejar a Jak, siempre tiene su ciencia estar escogiendo el poder y saber qué cosas sirven y qué no en cada batalla, es más de ir avanzando y entender la dinámica.

Mientras jugaba logré asociar fácilmente los tres tipos de magia con armas, por ejemplo la roja es una especie de escopeta de larga distancia, la verde es como una ametralladora y la azul como un fusil de precisión o un sniper sin mira.

Además, a medida que avancemos podremos aumentar nuestras habilidades de cada magia, escudo y vida, con una especie de árbol.

Pero lo que más me gustó es que cada escenario no sólo es de combate, también es de resolver puzles, muy al estilo de God of War (mi videojuego favorito), por eso ya sabrán que no tengo queja alguna por su jugabilidad.

Jak posee una habilidad para controlar todos los poderes. Captura Immortals of Aveum

Los diseños y paisajes

Como bien conocemos, el estudio tenía claro que este primer desarrollo debía tener un estilo artístico diferencial y para mi, dieron en el punto, pues cada escenario es una obra de arte, los colores y el estilo de época medieval le dan su toque.

Aunque hay paisajes que se ven muy sólidos, hay otros que son una locura, dignos de un buen screenshot. Cabe mencionar que este título en teoría corre a 60 cuadros, pero en ocasiones falla el algoritmo, nada grave realmente.

Nos enfrentaremos a épicos escenarios. Captura Immortals of Aveum

¿Vale la pena comprar Immortals of Aveum?

Como lo dije, la trama tiene giros inesperados, su jugabilidad es entretenida, no es un shooter usual, los gráficos están bien logrados, y los acertijos le dan su toque para que no sea tan acartonado el título.

Si son amantes de los shooter, los puzzles, la historia y de ir tuneando al personaje principal, es un juegazo perfecto, para disfrutar en soledad y con el volumen a tope, ya que en el apartado sonoro, logra un gran envolvimiento de la trama y le da un toque de epicidad a cada batalla.

Jak es el protagonista de la historia. Captura Immortals of Aveum