Reseña Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Para nuestro agrado, llegó a nuestras manos esta recopilación que celebra algunos de los juegos de pelea más icónicos desarrollados por Capcom. Esta colección ofrece una ventana a la rica historia de los juegos de pelea que han marcado una era (benditas tardes de juego con los amigos), abarcando desde los años 90 hasta principios de los 2000.

Juegos Incluidos en la Colección

Varias entregas Captura juego

La colección presenta siente títulos emblemáticos:

The Punisher (1993)

The Punisher Captura juego

Este título es un beat 'em up centrado en el antihéroe Frank Castle. A diferencia de los otros juegos de la colección, The Punisher ofrece una experiencia de combate en un solo plano, proporcionando una variación dentro del género.

X-Men: Children of the Atom (1994)

Un juego que presentó a los personajes de los X-Men en un entorno de pelea uno contra uno. Aunque menos conocido, su impacto en el desarrollo de los juegos de pelea es significativo.

Marvel Super Heroes (1995)

Antes de la serie Marvel vs. Capcom, este juego ofreció combates con los personajes de Marvel. Fue un innovador en su tiempo y estableció muchas de las mecánicas que se refinarían en juegos posteriores.

X-Men vs. Street Fighter (1996)

El primer juego de la serie que combinó personajes de Marvel y Capcom, X-Men vs. Street Fighter introdujo la mecánica de etiqueta y ofreció una jugabilidad rápida y accesible. Este título marcó el inicio de una franquicia que capturó la imaginación de los jugadores.

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter (1997)

Este juego combina los personajes de Marvel con los de Street Fighter, ofreciendo combates dinámicos que sentaron las bases para la serie Marvel vs. Capcom. La mezcla de estos universos creó una experiencia de juego única y entretenida.

Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes (1998)

Personajes icónicos Captura juego

Este título es el segundo juego en la serie Marvel vs. Capcom y se distingue por añadir nuevos personajes y mejorar las mecánicas del juego anterior, X-Men vs. Street Fighter. Introdujo un estilo de combate que se consolidaría en futuras entregas.

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes (2000)

Reconocido por muchos como uno de los mejores juegos de pelea de todos los tiempos, MVC2 es célebre por su extenso elenco de personajes y su jugabilidad profunda. Este título se convirtió en un clásico por su combinación de personajes de Marvel y Capcom, junto con sus combos espectaculares.

Actualización de Gráficos

La colección se destaca por su esfuerzo en preservar los juegos originales mientras se actualizan los gráficos a HD. Esta mejora visual permite que los jugadores disfruten de una calidad de imagen más clara, adaptada a los estándares modernos, sin alterar el diseño original de los juegos, eso si solo deben cambiar el filtro de pantalla.

Modos de Juego y Funcionalidades Adicionales

Entre las características destacadas de la colección se encuentran el modo de entrenamiento y la opción de juego en línea. El modo de entrenamiento es esencial para los jugadores que desean perfeccionar sus habilidades y aprender combos complejos. La opción de juego en línea permite a los jugadores enfrentarse a oponentes globales, extendiendo la vida útil de los juegos y ofreciendo una experiencia competitiva a nivel mundial.

Galería Captura juego

La colección también incluye galerías de arte y vídeos históricos que ofrecen una visión detallada del desarrollo y la evolución de los juegos. Estos extras proporcionan una apreciación más profunda del impacto de estos títulos en la industria.

Interfaz y Experiencia de Usuario

La interfaz de usuario es práctica y permite acceder fácilmente a los juegos y a sus opciones. Aunque puede parecer simple en comparación con las interfaces modernas, cumple su propósito al ofrecer un acceso rápido y directo a los títulos y sus características.

Sonido y Música

La colección mantiene las pistas musicales y los efectos de sonido originales de cada juego. La música y los efectos son una parte fundamental de la experiencia de juego, y es positivo que se haya hecho un esfuerzo por conservar estos elementos en su forma original.

Jugabilidad y Nostalgia

Nostalgia Captura juego

La jugabilidad de los juegos se mantiene fiel a sus versiones originales. Aunque algunos títulos pueden parecer anticuados según los estándares actuales, la esencia y el atractivo de cada uno permanecen intactos. Los fanáticos de los juegos de pelea disfrutarán de la oportunidad de revivir estos clásicos, y los nuevos jugadores tendrán la oportunidad de experimentar la calidad de estos juegos que han sido fundamentales en el género.

Conclusión

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics es una recopilación valiosa para los entusiastas de los juegos de pelea y los seguidores de la serie Marvel vs. Capcom. La colección no solo ofrece una forma de jugar a estos clásicos con una calidad mejorada, sino que también proporciona una visión del desarrollo y la historia de estos juegos influyentes. Para los amantes de los videojuegos retro y los aficionados a los juegos de pelea, esta colección es una adición digna a cualquier biblioteca de videojuegos.

Calificación Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics VolkGames

