Reseña Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws es el nuevo título que ha llegado al universo de los videojuegos, trayendo consigo la promesa de una experiencia fresca dentro del vasto y querido mundo de Star Wars. Desarrollado por Ubisoft Massive, conocido por su trabajo en "The Division", y con la colaboración de Lucasfilm Games, este título se sitúa en un momento no tan explorado de la saga, justo antes del episodio V: "El Imperio Contraataca". La propuesta es ambiciosa y promete ofrecer una narrativa envolvente junto con mecánicas de juego innovadoras. Aquí te cuento lo más destacado y lo que no me convenció tanto.

Un Mundo Abierto y Desafiante

Mundo abierto Cortesía: Ubisoft

En esta entrega, los jugadores se sumergen en una galaxia abierta donde el foco está en el crimen y la ilegalidad, un tema poco explorado en los juegos de Star Wars hasta ahora. La historia sigue a Kay Vess, una contrabandista que busca salir del submundo criminal. El juego se desarrolla en diversos planetas, ofreciendo una experiencia de mundo abierto que permite explorar lugares icónicos y nuevos, lo cual es un gran atractivo. Este enfoque en la vida de los criminales y los contrabandistas proporciona un ángulo fresco y diferente al que estamos acostumbrados en los juegos de Star Wars, que generalmente se centran en los héroes de la Rebelión o los Jedi.

Gráficos y Ambientación

Sigilo Cortesía: ubisoft

Publicidad

Visualmente, es impresionante (eso si sentimos que a veces nos queda debiendo). Ubisoft Massive ha logrado capturar la esencia de la saga con un gran nivel de detalle. Los planetas y ciudades están bien diseñados, y la atmósfera de cada uno refleja fielmente el estilo de la franquicia. Los personajes y naves también tienen un acabado que hará las delicias de los fanáticos, con un nivel de personalización que se siente aceptable. El motor gráfico permite una fluidez en el juego que se traduce en combates y exploraciones mucho más inmersivas.

Jugabilidad y Mecánicas

Batallas épicas Cortesía: Ubisoft

Publicidad

Uno de los aspectos más innovadores del juego es su enfoque en la mecánica de mundo abierto y la libertad que ofrece. A diferencia de otros juegos de Star Wars que tienen un enfoque más lineal, Star Wars Outlaws permite a los jugadores tomar decisiones que afectan el desarrollo de la historia y la relación con los diferentes personajes y facciones. La libertad de elección es un punto fuerte aquí, ya que puedes optar por seguir el camino del contrabandista, involucrarte en combates, negociar con diferentes facciones o incluso intentar escapar de la ley.

El sistema de combate está bien diseñado, con una combinación de habilidades de Kay, el uso de tecnología y armas avanzadas que te permiten adaptarte a distintas situaciones. Además, la inclusión de un compañero llamado Nix, que tiene habilidades únicas, añade una capa extra de estrategia al juego. Sin embargo, después de varias horas de juego sentimos, aunque el combate es entretenido, puede volverse repetitivo con el tiempo, especialmente en misiones secundarias.

Eso si algo que me encanto fue los juegos de azar clandestinos y las secuencias de comer en algunos puntos del entorno.

Narrativa y Personajes

Explora la galaxia Cortesía: Ubisoft

Publicidad

La historia de Kay Vess (La venezolana Humberly González es la actriz detrás de ella) es el corazón del juego, y Ubisoft ha hecho un buen trabajo creando una narrativa que engancha al jugador desde el principio. Kay es un personaje bien desarrollado con motivaciones claras y una historia personal que se entrelaza con el mundo criminal que habita. La interacción con otros personajes también es un punto fuerte, y las decisiones que tomas pueden llevarte a diferentes desenlaces en la trama. Los diálogos están bien escritos y las interacciones con los NPCs son bastante fluidas, lo que contribuye a una experiencia de inmersión.

Aspectos Negativos

Publicidad

A pesar de las muchas cualidades positivas, no todo en Star Wars Outlaws es perfecto. Uno de los principales inconvenientes que he notado es la falta de variedad en las misiones secundarias. Aunque la historia principal es sólida, algunas misiones secundarias pueden sentirse como relleno y no aportan mucho a la experiencia general. Además, durante nuestra aventura nos encontramos problemas técnicos menores (Tío Ubi ojito con esto), como caídas en el rendimiento en ciertas áreas del juego o bugs ocasionales que afectan la fluidez de la experiencia.

Conclusión

Star Wars Outlaws es una adición bienvenida al universo de Star Wars, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la vida en la galaxia y un mundo abierto que invita a la exploración. A pesar de algunos problemas menores en cuanto a la repetitividad y los aspectos técnicos, el juego logra capturar la esencia de la franquicia y presenta una narrativa interesante con personajes bien construidos. Si eres fanático de Star Wars y te gustan los juegos de mundo abierto, este título definitivamente vale la pena. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, como cualquier juego grande y ambicioso, tiene sus altibajos. En general, Star Wars Outlaws se posiciona como una experiencia entretenida que ampliará tu amor por la galaxia lejana.

Calificación Star Wars Outlaws VolkGames

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.