Rick and Morty: El Anime revela su tráiler oficial

Los aficionados de Rick and Morty tienen motivos para celebrar, ya que la icónica serie de animación está dando el salto al mundo del anime con una nueva adaptación que promete redefinir los límites de esta audaz saga.

El recién lanzado tráiler del anime Rick and Morty ha generado gran expectativa entre la comunidad, mostrando un vistazo a la vibrante y dinámica dirección artística que caracterizará a la serie. Con el estreno programado para el 15 de agosto en la plataforma Max, este proyecto está listo para sumergir a los espectadores en una experiencia única.

La serie de anime, titulada Rick and Morty: El Anime, contará con un total de 10 episodios y está bajo la dirección de Takashi Sano, quien ya ha demostrado su habilidad para capturar la esencia de estos personajes en los cortos previos ‘Rick and Morty: Summer Meets God’ y ‘Rick and Morty VS Genocider’. Sano, conocido por su enfoque innovador y su capacidad para mezclar culturas narrativas, ha sido el encargado de llevar el guion y la dirección de este ambicioso proyecto.

"Takashi Sano, además de ser un director super talentoso, es también un gran fan de 'Rick y Morty'. Es la persona perfecta para darnos esta versión alternativa de esta increíble serie." comenta Michael Ouweleen, presidente de [adult swim].

El tráiler ofrece un primer vistazo a la estética del anime, que sigue el estilo visual que Sano empleó en los cortos anteriores, conocidos por su intensidad y su fidelidad a los temas oscuros y cómicos que han hecho famosa a la serie original. Esta nueva adaptación promete mantener la irreverencia y el humor negro característicos, mientras introduce elementos tradicionales del anime que enriquecerán la narrativa.

Rick Y Morty: El Anime sigue a Rick, Morty y el resto de la familia Smith en nuevas aventuras intergalácticas. Mientras Rick se relaja en un pseudo-mundo entre multiversos, Summer ayuda a Space Beth a luchar contra la maligna Federación Galáctica, y Morty se enamora de una chica misteriosa que, por casualidad, es un ser atemporal.

En el elenco de voces en español están:

Rick: Gerardo Reyero.

Morty: Miguel Ángel Leal.

Summer: Constanza de la Rosa.

Beth: Elena Díaz Toledo.

Elle: Abigaly Claro

Jerry: Héctor Indriago

No solo atraerá a los seguidores de largo plazo, sino que también está diseñado para captar a una nueva audiencia que quizás no esté familiarizada con la serie original, pero que aprecia el estilo y la narrativa del anime japonés. La colaboración entre los creadores de la serie original y Takashi Sano es un testimonio del respeto y la admiración mutua entre las diferentes culturas de animación.

Con el estreno en Max, la serie está posicionada para alcanzar una audiencia global, consolidando aún más el legado de Rick and Morty como un fenómeno cultural que trasciende fronteras y géneros. A medida que se acerca la fecha de lanzamiento, la anticipación sigue creciendo, y sin duda, Rick y Morty: El Anime está destinada a ser una de las propuestas más destacadas y originales del año en el mundo del entretenimiento digital.

