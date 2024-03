Rise Of The Ronin se estrena con novedades este 22 de marzo

El 2024 ha arrancado con grandes títulos en el mundo de los videojuegos, ahora es el turno para Rise Of The Ronin, la siguiente propuesta que llega de manera exclusiva a PlayStation 5. En esta oportunidad el Team Ninja, nos ofrece una experiencia de mundo abierto para todos los amantes de esta línea de juegos e historias, pero diferente a otros como Nioh o Wo-Long: Fallen Destiny.

Rise Of The Ronin nos lleva al siglo XlX en Japón, en donde la historia nos cuenta como el país nipón se recupera de siglos de opresión por parte de del shogunato Tokugawa, mientras occidente sigue amenazando con gobernar y cambiar sobre todo lo que se ha establecido.

El Samuraí protagonista, el cual es un ronin, que con valentía busca ganarse un papel importante en esta historia, ofreciéndonos un juego de rol. Aquí lo que se ha buscado es sumergir a todos los gamers en un mundo con una percepción casi real, en donde no podrán encontrar criaturas mitológicas o dragones.

Rise of The Ronin es la historia de samuráis desde el punto de vista de nuestro personaje principal ronin. Con una ambientación que nos lleva a la época. Este juego está generando alta expectativa a pesar de que su lanzamiento será este 22 de marzo.

Ronin es el personaje principal de esta historia Imagen: cortesía KOEI TECMO GAMES CO.

En cuanto al aspecto jugable, incluyen desde la búsqueda de gatos para mimar, la visita a santuarios para rezar, hasta la confrontación con fugitivos peligrosos o la toma de campamentos infestados de enemigos para restaurar la vida en la región. Este contenido resulta valioso, ya que contribuye al progreso del personaje, la obtención de nuevo equipamiento, el fortalecimiento de la relación con las distintas regiones, la adquisición de puntos de habilidad, el desbloqueo de estilos de combate adicionales e incluso la incorporación de nuevos aliados que pueden ayudarnos en nuestras principales misiones. Este ciclo resulta adictivo y gratificante.

La grata noticia es que, ante todo, estamos ante un juego desarrollado por Team Ninja, lo que siempre garantiza una alta calidad en la acción. En este sentido, Rise of the Ronin no decepciona. Si bien su sistema de combate podría no parecer tan complejo o profundo como el de títulos anteriores como Ninja Gaiden o Nioh, sigue ofreciendo una experiencia excepcional y llena de posibilidades.