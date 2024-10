¿Si voy de cosplay a SOFA debo pagar la entrada?

El SOFA (Salón del Ocio y la Fantasía) es uno de los eventos más esperados por los fanáticos del cosplay, videojuegos, anime y cultura geek en Colombia. Este evento, se ha consolidado como un punto de encuentro clave para quienes disfrutan de la creatividad y la fantasía. Si estás pensando en asistir con tu mejor cosplay, es importante que tengas en cuenta algunos detalles importantes sobre la compra de entradas, los servicios disponibles y las restricciones para los accesorios.

¿Debo pagar la entrada si llevo mi cosplay?

¡Sí! Aunque llevar tu cosplay favorito te hace destacar entre la multitud, todos los asistentes, incluidos los que vayan caracterizados, deben adquirir su entrada para ingresar al evento, pero esto no generará un pago adicional, el costo de la entrada tiene el mismo valor para todos los asistentes. La buena noticia es que puedes conseguir tu boleto a un precio especial si lo compras durante la preventa. Aquí te dejamos los precios de las entradas en la Fase 3 del evento:

Jueves 10 de octubre: $22,000 COP

$22,000 COP Viernes 11 de octubre: $22,000 COP

$22,000 COP Sábado 12 de octubre: $28,000 COP

$28,000 COP Domingo 13 de octubre: $28,000 COP

$28,000 COP Lunes 14 de octubre: $28,000 COP

Te recomendamos adquirir tu entrada en línea para evitar largas filas y asegurarte un acceso más rápido al recinto.

Asiste al SOFA 2024 con tu mejor cosplay Imagen: cortesía SOFA

¿Hay un lugar donde dejar mis pertenencias?

Si tu cosplay es voluminoso o simplemente prefieres no cargar con todas tus cosas durante el evento, Corferias cuenta con un servicio de maletero o guardarropa. Este servicio está ubicado al costado derecho de la entrada principal y permite que los asistentes puedan dejar sus pertenencias de manera segura mientras disfrutan de todas las actividades y zonas temáticas. Este es un servicio muy utilizado, por lo que te sugerimos llegar con tiempo suficiente para garantizar espacio disponible.

¿Puedo llevar armas o accesorios peligrosos con mi cosplay?

Si tu atuendo incluye armas o accesorios grandes, es fundamental que sigas las normas de seguridad del evento. Las armas reales o que puedan considerarse peligrosas no están permitidas dentro del recinto. Solo se aceptarán accesorios que sean hechos a mano y que no representen ningún riesgo. Asegúrate de que tus réplicas sean de materiales seguros como goma, espuma o plástico, y que no sean objetos cortopunzantes o afilados. De esta manera, podrás mostrar tu cosplay sin problemas y disfrutar del evento con tranquilidad.

Disfruta de SOFA 2024 al máximo

Con estas recomendaciones, ya estás listo para vivir una experiencia increíble en el SOFA 2024. Recuerda comprar tu entrada con antelación, planificar tu cosplay siguiendo las normativas del evento, y aprovechar los servicios que Corferias ofrece para que disfrutes cada momento sin preocupaciones. ¡Nos vemos en el evento, donde la fantasía, la diversión y la creatividad serán los protagonistas!

