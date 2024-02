Videojuegos que llegan a PlayStation Plus para febrero

Pese a que se anunciaron tan solo 3 juegos para el mes de febrero, PlayStation no nos dejará con las manos vacías, ya que durante las próximas semanas, se anunciarán más títulos que se unen a esta enorme biblioteca.

Estas entregas, se podrán disfrutar a partir del 6 de febrero, y para los usuarios que no han incursionado en la suscripción a PlayStation Plus, esta podría ser una gran oportunidad para adquirir el servicio y disfrutar de no solo diferentes juegos gratuitos, sino que, además, de una gran variedad de títulos alojados en la biblioteca, listos para ser descargados.

Estos son los 3 juegos mensuales que llegan a PlayStation Plus

Foamstars | PS4 y PS5

Foamstars, el nuevo shooter multijugador online 4c4, donde tendrán que usar la espuma para construir terrenos con superficies deslizantes para desplazarse por el escenario a toda velocidad, defenderse de los ataques enemigos o crear puntos estratégicos para acabar con sus oponentes. Elijan entre un peculiar elenco de personajes y compitan en diversos modos de juego.

Rollerdrome | PS4 y PS5

De la mano de Roll7, los responsables de la galardonada y aclamada serie OlliOlli, llega Rollerdrome, un híbrido intenso de shooter y patinaje ambientado en un retrofuturo evocador. Rollerdrome es un shooter de acción en tercera persona para un jugador que mezcla combates frenéticos con un movimiento fluido para ofrecer una experiencia de acción sin igual. "Dominen con estilo el combate visceral y cinematográfico, en el que las bajas les otorga salud y los trucos, munición".

Steelrising | PS5

Este RPG de acción está ambientado en una versión alternativa de París en la que un ejército de robots ha sofocado la Revolución Francesa. Luchen y exploren por las calles, los tejados, los barrios y los castillos en la piel de Aegis, una obra maestra autómata misteriosa. Disfruten de combates intensos y despiadados contra unas maravillas tecnológicas tan complejas como crueles.

Pack de iconos de Fall Guys

Si pensaron que eso era todo, están equivocados, pues PlayStation nos trae una gran sorpresa para los miembros del servicio Plus junto a Fall Guys. "Juega en busca de la corona con el pack de iconos de Fall Guys, que aporta aspectos icónicos de PlayStation al título multijugador. Engalana a tu personaje con disfraces de Aloy y Ratchet & Clank, así como con elementos cosméticos adicionales para competir", resalta la compañía.

Reclamen el pack de iconos y reciban:

– Ratchet (disfraz completo)

– Clank (disfraz completo)

– Aloy (disfraz completo)

– Groovitron (gesto)

– Clank’s Laugh (gesto)

– Lombax (estampado)

– Clank (estampado)

– Seeker (estampado)

– Ratchet (color)

– Clank (color)

– Ratchet (placa identificativa)

– Clank (placa identificativa)

– Horizon (placa identificativa)

– Aloy (cara)

– Ratchet (cara)

– Clank (cara)

– Seeker (apodo)

Pack de iconos de Fall Guys PlayStation.Blog

Podrán descargar este pack, junto con los juegos mensuales de PlayStation Plus, en PlayStation Store. Lo único que deberán hacer es descargar Fall Guys desde PlayStation Store para acceder al contenido. Una vez descargado, el contenido aparecerá en el juego inmediatamente, sean jugador nuevo o veterano.

Los miembros del servicio Plus tienen hasta el 5 de febrero para añadir A Plague Tale: Requiem, Evil West y Nobody Saves the World a su biblioteca de juegos.