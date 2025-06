Los dardos del expresidente Juan Manuel Santos a Gustavo Petro: "Tenemos una nave a la deriva"

El expresidente Juan Manuel Santosrompió su silencio sobre la situación del país en entrevista con Noticias Caracol. Habló del clima de polarización, del atentado contra Miguel Uribe Turbay y de la actual campaña presidencial. También lanzó dardos al presidente Gustavo Petro, de quien dijo que todas las semanas lanza "globos" como la consulta popular y la constituyente como parte de una estrategia política.

"El doctor Carlos Lleras utilizaba una expresión: un país descuadernado. Yo a eso le agregaría un país despelotado y lleno de incertidumbres. Los países necesitan que la nave tenga un rumbo, necesitan saber los ciudadanos para dónde van. Nosotros infortunadamente tenemos una nave a la deriva, un capitán que no ha dicho para dónde va y que ha generado muchísima incertidumbre, la incertidumbre genera miedo", indicó.

Sobre la pregunta de cómo se podría mantener el llamado a la calma que ha hecho la Iglesia Católica y otros actores, indicó que invitaba al expresidente Álvaro Uribe a unirse para defender las instituciones, que son "la base de la democracia". Añadió: "Los objetivos se alcanzan si uno persevera, si uno insiste en llegar a ellos, y tenemos que insistir en llegar al objetivo de unir al país (...) Espero que no me responda con cuatro piedras en la mano como sucedió la vez pasada".



"La paz total es un fracaso total": Santos a Petro

El expresidente también se refirió a lo sucedido el pasado sábado 21 de junio en Medellín, cuando en un acto de paz en La Alpujarra se subieron a la tarima varios criminales de Antioquia, junto al presidente Petro. "Me parece censurable desde todo punto de vista subir a unos delincuentes, que además la mayoría los capturamos en mi gobierno, a una tarima, darles semejante estatus político. Me parece una afrenta a las instituciones judiciales, a las víctimas, algo totalmente inaceptable".

Sobre la política de paz total impulsada por el gobierno actual, indicó que "ha sido un fracaso total (...) es con unas bandas criminales, las disidencias eran los traquetos de las Farc que no quisieron firmar porque se quedaron en el negocio del narcotráfico, negociando droga".

También, se refirió al proceso de paz con las Farc que impulsó durante su mandato, e indicó que "tenía unas reglas, unos parámetros constitucionales que había que respetar, los tratados internacionales de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional. Nunca hicimos ningún cese al fuego con las Farc hasta que no teníamos los acuerdos terminados. Teníamos las líneas rojas muy claras y, además, estábamos negociando con el último grupo guerrillero reconocido".



"Es una estrategia para mantener la tensión política": Santos sobre consulta popular

Sobre la consulta popular y la asamblea constituyente, dos iniciativas planteadas por el presidente Petro, Santos indicó que "es una estrategia para mantener la tensión política (...) se sabía que eso no iba a prosperar, sin embargo, la propuso, y vimos lo que pasó con el decretazo, que también sabía que eso no iba a prosperar y vimos lo que pasó. Esa famosa constituyente o la papeleta, eso tampoco va a tener ningún futuro, pero va a mantener al país discutiendo sobre esa papeleta de aquí a las elecciones".

El expresidente añadió que "lo grave es que eso lo que hace es ir socavando las instituciones, socavando los poderes que Petro quiere debilitar... el Congreso, la justicia, la prensa, eso es un libreto (...) Todos los autócratas y todos los que sueñan con convertirse en dictadores constitucionales aplican esa misma receta en mayor o menor medida, pero afortunadamente en Colombia las instituciones son suficientemente fuertes para no permitir que eso prospere".

Por otro lado, sobre el concepto del 'petrosantismo' indicó: "Es una narrativa maquiavélica y torcida del uribismo, de mis contradictores políticos, para colocarme al lado de Petro. Yo con Petro he sido adversario político prácticamente toda mi vida, él fue a mi casa con Alfonso Prada, mi exministro de Gobierno, a pedirme apoyo en las elecciones. Le dije a Petro: 'Yo no lo puedo apoyar, no voy a apoyar a nadie, tampoco voy a apoyar a Rodolfo Fernández' ".

*Este artículo contó con la reportería de Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, y María Camila Roa, periodista política del mismo medio.

