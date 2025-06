Influencer revela el alto costo de un mango colombiano en Dubái

Erika Barriga,creadora de contenido originaria de Colombia con más de 450 000 seguidores en TikTok, compartió recientemente una anécdota que sorprendió incluso a otros colombianos. Mientras recorría un supermercado de Dubáien los Emiratos Árabes Unidos, se encontró con un mango colombiano, que algunos conocen como 'mango de azúcar' que llamó su atención, pero no precisamente por su aspecto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En los últimos años se ha vuelto muy común ver a colombianos en el extranjero compartiendo sus experiencias y el como se adaptan a una nueva vida, esto ha llamado la atención de varias internautas, quienes no solo reproducen el video por curiosidad sino para aprender como funciona la economía en otros países.

Por su parte, los connacionales también aprovechan el espacio digital para desahogarse y comentar lo que no les resulta atractivo de vivir fuera de su nación. Tal es el caso de Barriga, que recientemente compartió una frustrante experiencia al notar cuanto costaba un mango colombiano en la ciudad árabe.

Publicidad

El elevado costo de un mango colombiano en Dubai

La creadora de contenido se encontraba en el Nesto Supermarket, conocido localmente por importar productos de diversos países, cuando merodeando por el lugar encontró varios tipos de mango, algunos procedentes de Perú, otros de Tailandia y Vietnam, pero su hallazgo más inusual fue el mango colombiano más pequeño que vendían.

Según lo que mostró, el 'mango de azúcar' tenía un precio de 53.99 dirhams por kilogramo, lo que en pesos colombianos se traduciría a $60.700 aproximadamente y en moneda estadounidense serían cerca de 15 dólares. "Todo iba perfecto hasta que vi el precio", dijo barriga en tono de burla. Y en la publicación que acompaña el video expresó: "Creo que se me quitó el antojo".

Publicidad

Reacciones en redes sociales



El clip rápidamente se hizo viral y ya acumula 1.3 millones de reproducciones en la plataforma de TikTok. Allí varios usuarios no tardaron en reaccionar al hecho, la mayoría se tomó con gracia la situación: "Yo por eso es que no viajo a Dubái, mejor me quedo comiendo mango aquí en Colombia", "y en nuestro país lo recogemos del patio", "estoy perdiendo plata, puedo exportar, tengo 3 palos de mango en la puerta de mi casa", "y acá en Colombia los regalan", "es relativamente caro como para que le salga a uno dañado", son algunos de los comentarios que se leen.

Otras personas recalcaron su amor por el país y por la variedad de frutas que produce: "Ahora amo más mi país", "bendita sea Colombia", "uno en Colombia es como: me antojé de un manguito, naranja o banano y lo bajamos del árbol y ya... que orgullo ser de Colombia".

De igual manera, también hubo quienes señalaron que en el territorio nacional la producción de esta fruta era tan masiva que en algunas ciudades se observaba el fruto dañándose en las calles y en las carreteras: ""en la huerta, en la cosecha pasada, se perdieron 2 toneladas porque ni regalado lo quieren", "y en Colombia se dañan en el piso esperando a ser exportados".

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL