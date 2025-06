Proponen que Trump gane el Premio Nobel de la Paz por alto al fuego entre Israel e Irán: "Lo merece"

El congresista republicano Buddy Carter escribió una carta al Comité del Nobel en la que pide que se reconozcan los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por impedir a Irán tener "el arma más letal del planeta", y solicitó que el mandatario sea candidato al Premio Nobel de la Paz. La propuesta fue apoyada por Israel, pues el embajador de ese país, Danny Danon, afirmó ante la ONU que el presidente norteamericano "merece" el premio tras haber logrado un alto el fuego entre Israel e Irán.

La propuesta se anunció luego de que el Gobierno de Pakistán indicara que también tenía intención de nominar formalmente al presidente Trump al mismo premio, por su intervención para detener la crisis con la India, pese a la insistente negación de Nueva Delhi de una mediación externa.

El Gobierno paquistaní fundamentó la futura nominación en el "liderazgo decisivo" y la "intervención diplomática" de Trump durante el conflicto que enfrentó a las dos potencias nucleares, según un comunicado.

"En un momento de intensa turbulencia regional, el presidente Trump demostró una gran visión estratégica y una excepcional habilidad política mediante una sólida interacción diplomática con Islamabad y Nueva Delhi, que redujo la escalada de una situación que se deterioraba rápidamente, logrando finalmente un alto el fuego", indicó el texto.



Israel e Irán se acusan de romper el acuerdo de cese del fuego

El alto al fuego entre Israel e Irán fue anunciado por Trump el pasado 23 de junio, tras la escalada de violencia que se vivió en la región después de que Israel comenzó una ofensiva contra instalaciones militares y del programa nuclear iraní, en una serie de ataques que fueron respondidos por Irán. La tensión creció cuando EE. UU. se sumó a los ataques contra territorio iraní el fin de semana, bombardeando tres instalaciones nucleares.

Ambos países confirmaron el acuerdo anunciado por el presidente norteamericano. Por su parte, el mandatario iraní, Masud Pezeshkian, dijo que “estamos presenciando un alto el fuego y el fin de la guerra de 12 días que fue impuesta al pueblo iraní a través de la agresión imprudente y el belicismo del régimen sionista”.

El presidente estadounidense se mostró especialmente decepcionado con Israel en las horas posteriores al anuncio, por "descargar (bombas) justo después del acuerdo", y dijo: "Necesitamos que Israel se calme porque salieron en una misión esta mañana ¡Necesitan calmarse ya! (...) Israel, no lances esas bombas. Si lo haces es una gran violación ¡Haz regresar a tus pilotos ahora!".

Israel, por su parte, aseguró este martes que ya no atacará Irán, después de que el primer ministro israelí,Benjamín Netanyahu, conversó con Trump. "Tras la conversación del presidente Trump con el primer ministro Netanyahu, Israel se abstuvo de realizar nuevos ataques", afirmó un comunicado de la Oficina de Netanyahu. El texto, sin embargo, acusa a Irán de haber violado el acuerdo al menos en dos ocasiones y dice que, por ello, las fuerzas aéreas israelíes destruyeron un radar cerca de Teherán.

El presidente de Estados Unidos también dijo que no quiere ver un "cambio de régimen" en Irán en medio del conflicto con Israel, y añadió que eso causaría "caos". "Si hubiera (un cambio de régimen), lo habría, pero no, no lo quiero. Me gustaría ver que todo se calmara lo más rápido posible", declaró a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One. "Un cambio de régimen lleva al caos, e idealmente no queremos ver tanto caos", afirmó.

El embajador israelí, por otro lado, dijo ante la ONU que este acuerdo puede abrir las puertas a que nuevos países árabes se sumen a los "Acuerdos de Abraham", propiciados por Trump en 2020, durante su primer mandato, para que los países árabes firmasen la paz con Israel y establecieran relaciones diplomáticas.

Dichos acuerdos fueron firmados por Emiratos Árabes, Baréin y Marruecos, que se sumaron a Egipto y Jordania. Por el momento, estos tres países no han roto los compromisos, ni siquiera durante lo más crudo de la guerra de la franja de Gaza.

