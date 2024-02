Presentadora Alejandra Giraldo habla sobre pérdida de su perrito Napoleón: "Aún me quiebro"

Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol, habló en Caracol Ahora con una experta sobre el proceso de duelo que tienen los seres humanos al perder a un animal de compañía, un momento que ella está atravesando desde el pasado 27 de enero, cuando su perrito Napoleón falleció.

Analizando las diferentes etapas del duelo cuando se pierde a una mascota, Alejandra Giraldo reconoció que "yo acepto que Napoleón ya no está en mi vida, sé que no está, entonces creo que no estoy en etapa de negación".

Sin embargo, alertó que, tras algunas semanas de la pérdida de su mascota, "no he sido capaz de mover absolutamente nada de sus cosas y es por un simple motivo, porque las toco y me quiebro. Entonces digo 'todavía no estoy lista para esto'".

Esa era una alerta que Mónica Albarracín, coach de vida, había hecho sobre los procesos que podrían llevar a las personas a necesitar ayuda. Pero la experta tranquilizó a la presentadora de Noticias Caracol, señalando que simplemente está en la etapa de tristeza del duelo.

La coach señaló que las etapas de este tipo de duelo son cinco: negación, enojo, negociación, tristeza y aceptación. Además, explicó que "no todas las personas pasan por todas las etapas, ni las enfrentan en el mismo orden".

Entonces, sobre el caso específico de Alejandra Giraldo, la experta interpretó que su actuar no significaba que estuviera en negación, sino triste. "Te viene un recuerdo de tu mascota y está bien, date tu tiempo. Estás transitando entre la tristeza y la aceptación, lo aceptas pero estás muy triste todavía".

Giraldo señaló que "sí, yo sé que físicamente no está, pero me vienen unas oleadas de tristeza increíbles, pero esto es muy complejo de llevar".

Mónica Albarracín subrayó que para cada caso hay tiempos diferentes para llegar a la aceptación, pero que las personas que ya lo consiguieron pueden identificarlo al notar que "ya logras ver el recuerdo de tu animalito sin que se te revuelva todo por dentro, sino que lo ves con tranquilidad en el corazón".

Entonces Alejandra Giraldo concluyó señalando que, con esa explicación, "todavía no estoy en aceptación, sin duda".