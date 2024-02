J Balvin atraviesa dura pérdida en su familia: "Se nos olvida lo frágil que es la vida"

J Balvin informó en sus redes sociales que, después de varios días de complicaciones de salud, su perro Enzo murió. El artista paisa había compartido en días pasados que el canino estaba recibiendo atención médica por diferentes problemas.

Enzo era un perro de raza Akita que acompañó a J Balvin por 14 años. El can llegó a la vida del paisa cuando apenas era un cachorro y fue el acompañante del artista cuando inició su vida fuera de la casa de sus padres y, desde entonces, estuvo con Jose en las diferentes casas que ha tenido.

"Enzo estuvo 14 años conmigo, desde la primera vez que me fui a vivir solo, el man creció conmigo hasta el día de hoy. Me da tranquilidad que siempre lo traté con cariño y mucho amor, no tengo nada de qué arrepentirme, y eso me da mucha paz", aseguró el colombiano en sus historias de Instagram.

J Balvin recordó el momento en que su perro Enzo llegó a su vida - Foto: @jbalvin

En ese momento el perro todavía estaba en la veterinaria, pero J Balvin ya había recibido la noticia de que lo mejor era dejar ir a su mascota, pues estaba muy delicado de salud. "Está muy viejo, la expectativa de vida es de 12 o 14 años... ayer ya no podía caminar y prácticamente no reconocía a nadie".

Publicidad

J Balvin también publicó una foto de su primer encuentro con Enzo. Luego una imagen despidiéndose del can en la que escribió: "Descansa en paz Enzo (2010 - 2014)".

"Acaba de morir Enzo, mi gran parcero. Me queda la tranquilidad de haberle dado todo el amor y todo el cariño. A veces se nos olvida lo frágil que es la vida, somos simplemente carne y a veces pensamos que somos muy importantes y a la final no somos tan especiales como pensamos. Valoren a la gente que aman y díganles siempre lo mucho que los aman", señaló el paisa en un nuevo video.

Enzo se hizo muy popular en las redes sociales del colombiano, acompañándolo en diversos momentos de su vida. Incluso el perro tuvo la cola pintada de colores al igual que J Balvin para promocionar su álbum Colores.

Publicidad

Por su parte, Valentina Ferrer, pareja del paisa, publicó en sus redes sociales un mensaje emotivo tras la muerte de Enzo. "Te amamos, siempre estarás con nosotros. Él me enseñó como una mascota puede pasar a ser tu mejor amigo, tu aliado en todas".