Karol G quedó conmovida con sorpresa de fanáticos en México y dio un importante anuncio

Una sorpresa que prepararon los fanáticos mexicanos de Karol G terminó siendo el momento perfecto para que la artista anunciara que pronto lanzará nueva música. 'Contigo' será la canción que la paisa estrenará el próximo 14 de febrero, día en el que también cumple años.

En el estadio Azteca de México, lugar en el que Karol G inició su Mañana será bonito tour por Latinoamérica, la paisa recibió varias sorpresas. Le cantaron durante sus tres conciertos Las mañanitas, previo a su cumpleaños, y le llevaron un cartel gigante en el que se leía: "No queremos vida si no es contigo".

En el aviso se citaba una publicación que la misma colombiana hizo días antes del concierto. Sin embargo, lo que no esperaban los fanáticos es que este detalle impactara tanto a la cantante.

No quiero vida si no es CONTIGO 🎶 — LABICHOTA (@karolg) February 7, 2024

Karol G frenó su concierto al ver el cartel que ocupaba gran parte de la tribuna y pidió a las cámaras que lo enfocaran. "Definitivamente mis fanáticos son como ningunos otros, lo digo con argumentos", expresó la paisa.

Publicidad

Recordó que esas palabras eran las mismas que ella había publicado en su cuenta de Twitter, pero ella decidió sorprender de regreso a sus fanáticos. "Mi equipo me va a matar por esto, me van a decir que por qué arruino el lanzamiento, pero después de ver ese letrero no me puedo quedar con esto", aseguró.

Karol G emocionó a sus fanáticos al anunciar que "el 14 de febrero es mi cumpleaños, pero también viene mi próximo sencillo y se llama Contigo".

En su canal de Telegram, la paisa reveló más detalles sobre su nueva canción y señaló que es una colaboración con el DJ Tiesto, siendo esta la segunda vez en la que trabajan juntos.

Publicidad

"Para escoger siempre cuál es mi próximo lanzamiento, yo tengo que estar como obsesionada con mi propia canción, sentir que de verdad no quiero dejar de escucharla y LES JURO que yo no la dejo de escuchar ni de ver el video", expresó la cantante colombiana en su chat con fanáticos.