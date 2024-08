El colombiano Michael Vargas cuenta cómo ha sido vivir con trastorno esquizoafectivo

El colombiano Michael Vargas ganó un importante premio en el NPR Podcast Challenge. El título del programa de este joven, que tiene trastorno esquizoafectivo, es Los monstruos que creamos.

Michael habló en Noticias Caracol en vivo y explicó que “en sí el pódcast trata de destruir este estigma que tiene la gente en contra de las personas con una condición de salud mental”.

¿Qué es el trastorno esquizoafectivo?

Michael Vargas sostuvo que esta “es una enfermedad que es como un conjunto de síntomas de la esquizofrenia, como las alucinaciones auditivas y visuales, en conjunto con un trastorno del estado del ánimo. Entonces, ciertas situaciones de estrés, depresión o tristeza pueden detonar estas alucinaciones”.

El joven, estudiante de psicología en Estados Unidos, busca con su pódcast “poner en los zapatos de una persona con este tipo de condiciones a alguien normal, para que puedan entender qué tipo de cosas vivimos y en qué condiciones nos pasan”.

Mamá de Michael Vargas lo llevó a un pastor para que lo curara

Michael explicó que desde muy pequeño comenzó a tener alucinaciones auditivas y visuales: “Yo crecí en San Javier, comuna 13 de Medellín. Mi mamá me veía jugando ajedrez solo, me veía jugando Xbox solo y básicamente hablando solo. Mi mamá, en ese momento, me termina llevando donde un pastor para revisar si estaba poseído”.

El joven narró que “tiempo después, termino en una época oscura de mi vida, en donde terminé yendo al psiquiatra, al psicólogo y se descubre que realmente tengo es este trastorno esquizoafectivo. Cuando me doy cuenta de esto, lo tuve oculto por bastante tiempo”.

¿Cuáles son los síntomas de una persona con trastorno esquizoafectivo?

Michael aseguró que cuando está en una situación de estrés “es cuando esto se detona. Entonces, muchas veces escucho mi nombre siendo llamado por muchas voces. Eso es lo que hago en el pódcast, donde trato como de ejemplificar cómo se siente y cómo múltiples voces me llaman. Es algo que se siente extremadamente real”.

