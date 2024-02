Pasajero que se fracturó tras accidente de helicóptero en Medellín: "Quedé mirando al vacío"

Jaime Andrés Ardila, uno de los sobrevivientes del accidente de helicóptero en Medellín, reveló en Noticias Caracol Ahora que sufrió una fractura de peroné como consecuencia de esta emergencia. El joven iba en el asiento del copiloto, aunque no cumplía esta función.



El sobreviviente aseguró que cuando ocurrió el accidente de helicóptero en Medellín el piloto fue el primero en salir, aunque no regresó.

"La parte del helicóptero en la que yo iba quedó destruida y yo quedé mirando al vacío. Para mi fortuna, estaba muy cerca la escalera de la torre de comunicaciones. Yo veo que el piloto inmediatamente se sale y se va. Yo también salgo, pero siento un dolor en la pierna izquierda", narró Jaime Andrés.

Por su parte, Luisa Fernanda Osorio, otra de las sobrevivientes del accidente de helicóptero en Medellín, afirmó que, hasta el momento, la empresa a cargo del recorrido en la aeronave no se ha comunicado con ellos: "No nos han dicho qué paso, si fue una falla del helicóptero, si fue algo que pasó con el piloto, si nos dan un reembolso. No tenemos información de absolutamente nada".

Además, Jaime Andrés mencionó que "cuando a mí me bajan del arnés y me ponen en la camilla, yo escucho a los paramédicos diciendo que no habían podido contactar" a la empresa "para saber cuál es la póliza y a dónde nos trasladaban. Los paramédicos toman una decisión de trasladarme a un hospital cercano. Yo entro como particular, no entro como póliza. El hospital no tiene convenio directo con la EPS Sura".

Jaime Andrés está a la espera de confirmar si la empresa a cargo del recorrido en helicóptero responderá por los costos de su cirugía o si será él quien debe pagar.



"Pensamos que íbamos a morir": sobreviviente de accidente de helicóptero en Medellín

De otro lado, Luisa Fernanda habló en Noticias Caracol sobre los momentos de angustia que vivió tras este siniestro. "Cuando el helicóptero quedó medio estable, yo lo primero que vi fue cómo salir de ahí. Me decían 'no te puedes mover'. Es más, yo me quité el cinturón de seguridad porque literal iba a saltar, yo dije 'no, tengo que salir de aquí rápido'".

Al final, los rescatistas le advirtieron "'tienes que ponerte el cinturón porque si no vamos a morir todos'. Yo traté de guardar la calma".

Francisco Salas, novio de Luisa y quien iba con ella en la aeronave, expresó que "cuando estaba girando el helicóptero pensé: 'Eso es todo, nos vamos a morir aquí'". El joven incluso hizo una videollamada para despedirse de su familia.