Cuerpo de Dilan Santiago será entregado hoy: mamá y papá deberán rendir otra vez indagatoria

En la mañana de este martes, 13 de febrero, los padres de Dilan Santiago Castro, el niño de 2 años que fue hallado sin vida en un cultivo de papa en la localidad de Usme, sur de Bogotá, deberán rendir nuevamente indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación para esclarecer qué pudo haber sucedido con el pequeño.



Derly Julieth Rivas y Marlon Castro, padres del menor, deberán asistir otra vez a la sede de Paloquemao de la Fiscalía para que las autoridades puedan ampliar la indagatoria.

Cabe resaltar que tanto Rivas como Castro hablaron el 12 de febrero con las autoridades del ente investigador y los agentes de Policía de la Sijín que se encuentran a cargo del caso de su hijo.

La familia de Derly Julieth Rivas espera que en el transcurso del día le entreguen el cuerpo de Dilan Santiago para llevarlo hasta la vereda Mesa de Pole, en Tolima.

Las versiones encontradas de los papás de Dilan Santiago

Mientras Derly asegura que se alejó del papá de su hijo por violencia intrafamiliar y por la manera en que el hombre supuestamente trataba al pequeño, Marlon comenta que terminó la relación con la mujer de 19 años porque tenían problemas personales entre ellos. Además, Castro dijo que hace más de un mes no tenía contacto con el menor.

Publicidad

Derly Julieth se mudó con Dilan Santiago a la vereda Curubital el 15 de enero de 2024 para buscar una mejor calidad de vida. Ella trabaja cuidando la finca donde fue encontrado el pequeño el pasado10 de febrero.

La mamá de Dilan Santiago asegura que no solo ha tenido que cargar con la pérdida del niño, también con las acusaciones que le hacen en redes sociales, señalándola como una de las responsables de la muerte del pequeño.

“¿Cómo voy a acabar con mi bebé? Es que yo no entiendo cómo hay gente que juzga sin saber el dolor que tiene uno, porque sí, a mí me pueden ver normal, pero si yo me tiro a una cama nunca voy a dar con el resultado del culpable de mi bebé”, reclamó la mamá de Dilan Santiago.