El Gaula de la Policía armó la de Troya contra los extorsionistas en Bogotá: video

De sorpresa y en vehículos civiles: así están llegando al menos 60 policías del Gaula a las zonas más afectadas por la extorsión en Bogotá. El plan Troya, como se denominó esta operación, ya dejó en un mes casi 50 delincuentes capturados.

Los uniformados llegan tras las denuncias de la misma comunidad. Mientras unos requisan a los transeúntes, otros llegan a los establecimientos comerciales para impartir pedagogía sobre qué hacer si se llega a presentar un caso de extorsión.

Tenderos como Jorge Ospina aplaudieron la iniciativa: “Muy bueno, me parece excelente que estén trabajando por la comunidad. Esa es la idea, que estemos acompañados y sean ellos quienes nos cuiden”.

Según los comerciantes del barrio María Paz, en la localidad de Kennedy, la extorsión es el flagelo que más los afecta.

“Se habla mucho en este barrio de que existe la extorsión a los comerciantes. La gente no denuncia por temor. Es que muchos denuncian y no hacen nada al respecto. Es por eso que más de un comerciante no denuncia, por temor”, aseveró Albeiro Oviedo, tendero.

Los resultados de la operación Troya

El coronel Carlos Andrés Cárdenas, comandante del Gaula de la Policía de Bogotá, habló sobre los casos que son denunciados en la localidad de Kennedy.

“Estamos en el sector de María Paz y ha sido monitoreado por parte de nuestros analistas criminológicos, detectando un alto nivel de denuncia y también llamadas a la línea de emergencia 165, lo cual nos indica que debemos venir a actuar”, recalcó el coronel Cárdenas.

Según el uniformado, el Tren de Aragua y la banda de Satanás son quienes tienen azotados a los comerciantes: “Nosotros presentamos un incremento en las denuncias, al día de hoy tenemos más de 1.300, lo que nos refleja un aumento del 90%”.

Cárdenas dice que las localidades más afectadas por la extorsión son Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Barrios Unidos.

