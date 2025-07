Los días de Miguel Uribe Turbay en la clínica: su esposa María Claudia Tarazona reveló detalles

Desde el pasado 7 de junio cuando el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un ataque a bala que lo dejó gravemente herido, la vida de su familia cambió por completo. Su esposa, María Claudia Tarazona, habló en Los Informantes de los duros episodios que han vivido desde ese trágico día y cómo transcurren los días en la clínica.

El relato de María Claudia es realmente sobrecogedor. Aunque se rompe por momentos, pues lleva un mes y poco más de una semana visitándolo a diario en la Fundación Santa Fe, donde le han realizado varias intervenciones quirúrgicas, según ella han ocurrido pequeños milagros que poco a poco los han llenado de esperanza.

“Nada te humaniza más que el dolor, pero tampoco nada te humaniza más y te acerca a Dios que el dolor. Entonces, el dolor en sí mismo es un regalo. Solo aceptando radicalmente el dolor y aceptando radicalmente lo que me está pasando, puedo ver cosas maravillosas y puedo ver pequeños milagros, no solo en Miguel, sino en la vida de mis hijos, en Alejandro, en la gente que está alrededor mío, en el amor que recibo. Si yo estoy en negación y ‘esto no me pasó y esto no duele’ y trato de hacer otras cosas y entonces me enfoco en la rabia o me enfoco en cosas que no son, ¿cómo voy a ver el milagro de todo lo que se acerca a mí, de todo lo que me está rodeando, del inmenso amor que siento por parte no solamente de los colombianos, sino de gente en todos los lugares del mundo?”, comentó Tarazona enfatizando siempre en que, pese a todo lo que han tenido que pasar, se siente agradecida y bendecida.



¿Miguel Uribe Turbay tuvo muerte cerebral?

Entre los milagros que menciona María Claudia, uno de los que más recuerda, según explicó, fue el ocurrido en las primeras 48 horas después del atentado, esas que fueron definitivas en la vida de Miguel Uribe Turbay. En algún momento en cuidados intensivos algunos médicos " type="text/html">le dijeron que "entró en muerte cerebral, entonces yo dije ‘¿Qué significa eso?’, y me volteé y miré a otro médico, le dije ‘¿Miguel se va a morir?’ y me dijeron que sí. Le dije ‘¿Qué tantas horas tengo?’, entonces me dijeron ‘es cuestión de horas’”.

Tras ese diagnóstico devastador habló con sus hijas, quienes, a modo de despedida, le grabaron mensajes de audio a Miguel y hasta ella misma entró a la habitación para darle el último adiós: “Me acuesto encima de él y le digo ‘amor lindo, hiciste un trabajo maravilloso. No solamente en nuestra familia, con nuestro hijo, con las niñas, conmigo, con tu papá, si no que hiciste un trabajo maravilloso en Colombia y vete tranquilo”, prometiéndole que siempre cuidaría de su mayor tesoro, su pequeño Alejandro, de 4 años.

Con el corazón en la mano y esperando la peor de las noticias, pocas horas después de que le dijeran que Miguel tenía muerte cerebral ella llegó a la clínica y sus expectativas cambiaron, dice por el milagro que había ocurrido, pues el doctor Fernando Hakim le dijo: “es otro paciente, otro cerebro y se está recuperando”.

María Claudia y Miguel Uribe Turbay llevan 14 años juntos Foto: Los Informantes

Los días de Miguel en la Fundación Santa Fe

A partir de ahí, aferrada a la fe y con la confianza plena en el equipo que atiende a Miguel, reparte sus días entre las clases que toma Alejandro, intentando recuperar algo de las rutinas con las niñas, pero sobre todo está en el hospital al lado siempre de la cama de su esposo.

“Yo estoy allá todo el tiempo y ahí hago oración, escribo, le estoy haciendo un diario con todo lo que ha pasado. Le canto canciones divinas de Iglesia que es una forma de orar (...) A Miguel le fascina la música, él es enloquecido, y hay unas canciones de Dios que a él le encantan entonces yo se las pongo, yo me arrodillo al pie de su cama y canto y le canto mucho. Escribo al lado de él”, confesó María Claudia revelando, además, que los momentos más difíciles que pasa es cuando debe salir de la clínica.

“Es durísimo irme de la clínica, siento la angustia de que algo va a pasar y no voy a alcanzar a llegar, pero yo tengo que honrar mi palabra de estar con Alejandro y sé que, si Miguel estuviera acá, me estaría diciendo: ‘María Claudia, gracias por estar conmigo, pero necesito que estés con Alejandro’. Así transcurren sus días esperando por mejores noticias.

Sobre el estado de salud del político de 39 años, María Claudia acordó con el equipo médico respetar la voz oficial de la Fundación Santa Fe. No da ningún detalle adicional ni discute con nadie distinto de su familia y de los médicos su situación. En el más reciente parte médico entregado, fechado del 14 de julio, se informó que había iniciado un “protocolo de neurorehabilitación" luego de que mostrara “una respuesta clínica favorable y estable, evidenciada tanto en las recientes imágenes diagnósticas realizadas”.

Eso sí, en el diálogo con María Elvira Arango, directora de Los Informantes, la esposa de Miguel Uribe fue enfática en mencionar que ni ella misma busca información más allá de la que le entregan los médicos: “Ni siquiera pregunto qué va a pasar mañana, ni siquiera el día a día, la hora a hora. Esto cambia tan rápido y es tan difícil que yo ni siquiera pregunto qué va a pasar mañana. Yo no sé qué va a pasar mañana".

Y añadió: “Yo entro, veo a Miguel con vida, su cuerpo caliente, su corazón latiendo, su respiración y le digo ‘Gracias, amor lindo, por un día más de tu vida al lado mío’".



El amor que la mantiene en pie

Además de la esperanza por la recuperación de Miguel y la compañía de su familia, María Claudia Tarazona reconoce que el apoyo de todos los colombianos que se han unido para orar por la recuperación de su esposo la mantiene en pie. “Ojalá hubiera una palabra más grande y más poderosa que gracias, pero es lo que tengo. Eso es lo que yo quiero, que vuelva el esposo, el papá, el hijo, el amigo. Me sueño con verlo caminar de nuevo por acá, tocar su piano", puntualizó.