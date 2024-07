Pagó 16 años de cárcel y 2 semanas después de salir lo volvieron a capturar por extorsión

Cayeron dos de los más peligrosos criminales del sur de Colombia. Según la Policía y el Ejército, uno de los detenidos convirtió en un infierno la vida de profesores y estudiantes de zona rural del Huila, exigiéndoles hasta 3 millones de pesos por extorsión.

Este criminal, conocido bajo el alias de Oso, había salido de la cárcel hace dos semanas y estuvo allí purgando una pena de 16 años por extorsión.

La captura de alias Oso se dio luego de que los investigadores comprobaron que él aparecía en varios videos lanzando explosivos contra las casas y establecimientos comerciales cuyos propietarios se negaban a pagar extorsiones en Huila.

En uno de los videos se observa cuando alias Oso lanza un explosivo casi al frente de dos jóvenes que transitaban por la zona. La onda expansiva por poco afecta a los civiles.

El hoy detenido hacía parte de una estructura insurgente en la que delinquía acompañado por otro hampón, conocido bajo el alias de Carmona. Él es señalado de ir hasta las viviendas de quienes no pagaban las extorsiones, especialmente estudiantes y profesores, para tomarles fotos y así individualizarlos.

Hablan las víctimas de extorsión

“Estaba dando clases común y corriente y se acerca a donde yo estaba. Empieza a decirme que tenía que darle mi número de teléfono o iba a lastimarme. Los niños también estaban preocupados”, sostuvo un profesor víctima de estas extorsiones.

A los profesores y estudiantes que no pagaban, estos delincuentes les volvían la vida un total infierno.

“Que si no le colaboraba con 3 millones de pesos, que me iban a matar. O si me ponía de sapa, me iba a ir peor”, indicó otra víctima.

Las denuncias de unos 50 afectados permitió a la Policía dar con el paradero del delincuente.

“Hace más de 2 semanas, este individuo había salido de la cárcel de Palo Gordo, Santander, después de cumplir una sentencia por 16 años de prisión por ese mismo delito, extorsión”, recalcó el coronel Alexander Castillo, comandante de la Policía de Neiva.

Tras 10 días de seguimiento, el hampón volvió a ser detenido. Un juez lo sentenció, otra vez, a cárcel por extorsión.

