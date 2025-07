Abogado de mujer que disparó al aire en balcón de Bogotá dice que “el arma no revestía peligro”

El abogado de Paola Andrea Navia Valencia, la mujer que disparó al aire desde un balcón en Bogotá, explicó por qué la mujer realizó ese acto a plena luz del día y reiteró que el arma usada no representaba ningún peligro para la comunidad del conjunto donde ocurrieron los hechos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Un video que se hizo viral en redes sociales mostraba a la ciudadana con algunos conocidos, disparando en el conjunto Nilo Alejandría, en el sector de Colina, en el norte de la capital colombiana, lugar donde ella reside como arrendataria.

Ante los reclamos de los vecinos que la vieron realizando los tiros, Paola expresó: “Me veo divina disparando el arma. Una 9 milímetros. Si no la conocen, vengan, se las presento”.

Publicidad

Su actuar no solo generó el rechazo de los ciudadanos, también del alcalde Carlos Fernando Galán, quien expresó a través de redes sociales que “le solicité a la Fiscalía y a la Policía investigar los hechos, y espero que lo hagan con celeridad. El día que una bala que se dispara al aire caiga en la cabeza de un niño, toda la ciudad va a lamentarlo. No podemos aceptar este tipo de comportamientos en Bogotá”.



“El arma no es real”, según el abogado de la mujer

Aunque la mujer les gritó a sus vecinos que el arma era “una 9 milímetros”, después aseguró en un comunicado que hizo público que “no es de fuego, sino de fogueo, por lo tanto no dispara cartuchos sino que su forma de accionamiento es la detonación de salva. Las traumáticas sí arrojan un proyectil”.

Lo mismo dijo su abogado Iván Lombana, que dialogó con Noticias Caracol en vivo sobre una conducta que él mismo admitió fue “equivocada”.

Publicidad

Reiteró que Paola Andrea Navia atraviesa por un momento de duelo porque “hace 15 días murió su padre, con quien convivía en ese apartamento, luego de una enfermedad prolongada de tres años, un cáncer terminal, y ella estuvo afectada”.

“No lo justifica porque ella misma lo ha reconocido”, agregó, y señaló que su cliente “ha aceptado que ese día ingirió algo de licor y junto con el duelo le causó una reacción que ha sido cuestionada públicamente, y ella por esos hechos ha ofrecido disculpas”.

El abogado Lombana aseguró “el arma no revestía ningún peligro” para la comunidad porque “el arma es de fogueo y no reviste ningún peligro porque no dispara, sino que percute”. Enfatizó en que el arma “no genera ningún riesgo para nadie, ni para los que están cerca de ella ni para sus vecinos. (…) Eso será probable dentro del proceso penal que se le abrió a la señora”.

El jurista sabe que el hecho “generó más preocupación, y con justa razón, porque se pensó que el arma era real”, pero “el arma no es real y ese peligro no se concreta”, aunque “en el video el sonido es impactante porque parecía que estaba disparando un arma de verdad”.

Publicidad

Sobre si era la primera vez que disparaba al aire, Lombana manifestó que “es una especulación propia de las redes sociales que sin evidencias queda en meras especulaciones”.

“No tengo información de que ella haya participado en algo similar con anterioridad”, agregó.



¿De dónde sacó el arma la señora Paola Andrea Navia?

“La adquirió su señor padre”, dijo el abogado Lombana. “Tiene los documentos de importación y la factura de compra”, aseguró, señalando que “no es un arma que apareció a última hora”.

Publicidad

De acuerdo con el jurista, el señor tenía “una finca cerca de Bogotá y este tipo de armas se suelen adquirir dado que imitan el sonido de una real para intimidar eventuales intromisiones o posibles hechos de hurto que a veces ocurren en zonas rurales, y se utilizan de forma de intimidación”.

Reiteró que el arma que disparó la mujer desde un balcón no es de fuego, por lo que pedirá a la Fiscalía que se archive el caso. “La idea es que a ella no se le acabe la vida sino que pueda salir adelante y seguir con su vida normal”.

“Ella con ese comunicado no quiso justificar su comportamiento sino por el contrario, ofrecer excusas y decir ‘lo siento, no volverá a pasar’. La idea también es que se le pueda dar una oportunidad a una persona que cometió un error. No se trata de decir que no es grave o no, sino que cometió un error y está afrontándolo”, aseveró.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co