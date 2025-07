Miguel Uribe "salió bien de su procedimiento", informó María Claudia Tarazona

Minutos después de que María Claudia Tarazona indicara que su esposo Miguel Uribe Turbay, quien sufrió un atentado el pasado 7 de junio, entró a un nuevo procedimiento en medio del "protocolo de neurorehabilitación", la mujer informó que el precandidato presidencial "salió bien" y agradeció a los colombianos por sus oraciones.

"Gracias, gracias, gracias. Gracias infinitas desde el fondo de mi corazón por sus oraciones. Miquel salió bien de su procedimiento", escribió en su cuenta de Instagram. Minutos antes, había escrito: "Hoy Miguel enfrenta un nuevo reto que debe superar para continuar con su proceso. Pido de corazón a todas las personas que oren por Miguel, que Dios acompañe y guíe la mano de sus doctores, en especial las del Doctor Hakim".

En el último parte médico de la Fundación Santa Fe, el centro médico afirmó que "durante los últimos días, el paciente ha mostrado una respuesta clínica favorable y estable, evidenciada tanto en las recientes imágenes diagnósticas realizadas (resonancia magnética, tomografía, Doppler, entre otras), como en su respuesta a las intervenciones quirúrgicas y médicas. En este contexto, y como parte del proceso integral de atención, se inició el protocolo de neurorehabilitación".

El hospital añadió que el precandidato debe continuar "con soporte ventilatorio mecánico y bajo sedación, al igual que con monitoreo hemodinámico y neurológico para la detección temprana de cualquier cambio, Cabe señalar que su pronóstico neurológico se mantiene reservado. Los siguientes comunicados sobre su estado de salud se emitirán según la relevancia de la evolución clínica".

El atentado contra el senador ocurrió en el parque El Golfito de la localidad de Modelia, en Bogotá, mientras él se encontraba hablando ante una multitud. Tras recibir impactos de bala en su cabeza y su pierna, fue trasladado en ambulancia a la Clínica Medicentro de Fontibón, donde fue estabilizado. Luego, nuevamente fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde ha permanecido desde entonces. Según su esposa contó a Los Informantes, las primeras horas fueron críticas, p ues contó que algunos médicos le comentaron que tenía "muerte cerebral". "Yo dije: ‘¿Qué significa eso?’, y me volteé y miré a otro médico, le dije: ‘¿Miguel se va a morir?’ y me dijeron que sí. Le dije: ‘¿Qué tantas horas tengo?’, entonces me dijeron ‘es cuestión de horas’ ”.

Ella decidió despedirse del senador: “Me acuesto encima de él y le digo ‘amor lindo, hiciste un trabajo maravilloso. No solamente en nuestra familia, con nuestro hijo, con las niñas, conmigo, con tu papá, si no que hiciste un trabajo maravilloso en Colombia y vete tranquilo”. Sin embargo, instantes después, por lo que ella denomina "milagro", el pronóstico cambió, ya que el doctor Fernando Hakim le dijo: “Es otro paciente, otro cerebro y se está recuperando”.



¿Qué es una neurorehabilitación?

La doctora Fernanda Hernández, en Noticias Caracol en vivo, explicó que "dada la estabilidad clínica que tiene el paciente, se puede empezar de manera progresiva esa rehabilitación, que quiere decir que probablemente se está empezando por la parte motora (...) Aquí hay un dato importante, se dice que el paciente está bajo sedación y no se menciona algo que estaba en el comunicado anterior (del 3 de julio) y es relajación muscular. Quiere decir que ya se quitó la relajación muscular, los músculos del paciente empiezan a actuar por sí mismos y ya pueden responder a estímulos".

Después de esta respuesta, según la doctora, se puede iniciar el protocolo de neurorehabilitación. "Básicamente movimientos articulares, tanto de ciertos grupos musculares de miembros inferiores y superiores, que entre otras, evitan que se vayan atrofiando por el estado prolongado en una unidad de cuidado intensivo, pero además permite que esas uniones entre el músculo y las neuronas empiecen a funcionar nuevamente", explicó.

