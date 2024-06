El mayor Edgar Iván Pérez es nombrado nuevo director de la cárcel La Modelo

Este jueves 13 de junio se confirmó que el mayor Edgar Iván Pérez fue nombrado como el nuevo director de la cárcel La Modelo de Bogotá.

El mayor reemplazará a la directora encargada, mayor Nancy Pérez, quien había denunciado amenazas en su contra por parte de internos del centro penitenciario, y el último director, mayor Elmer Fernández, asesinado con arma de fuego en la carrera 30, el pasado 16 de mayo.

El director Edgar Pérez es oriundo del municipio de Santiago, Norte de Santander, y ha liderado las cárceles de la ciudad de Cali, Bucaramanga, Ocaña, Pamplona y La Picota. El uniformado fue nombrado como el mejor oficial del Inpec en 2020.

De acuerdo con Blu Radio, el mayor es ingeniero industrial y tiene diplomados en alta gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada, en derechos humanos y en administración pública.

Amenazas en la cárcel La Modelo

Tras el asesinato del coronel Elmer Fernández, a manos de dos sicarios que le dispararon mientras se movilizaba en la carrera 30 con calle 80, en Bogotá, el 16 de mayo de 2024, la mayor Nancy Pérez asumió la dirección de la cárcel La Modelo.

Ni 20 días pasó en el cargo y ya la directora (e) de La Modelo recibió amenazas de personas que estarían recluidas en el patio 4 de la prisión.

Un panfleto que llegó hasta la mayor decía: “Un cordial saludo, señora directora. Con el debido respeto que usted se merece, le doy 72 horas para que me saque estas dos personas del patio 4A, son pasilleros del pasillo 8. Si en 72 horas estas personas están, no creo que usted y sus guardianes quieran que les pase lo que le pasó al director por no sacar a estas dos personas. Todavía allí en esa cárcel hago objetivo militar a usted y la guardia”.

Las autoridades señalan como responsables de las intimidaciones a dos reos que se encuentran en dicha prisión.

“Son alias Viloria y alias Tolima, dos privados de la libertad que tienen condenas por delitos de tráfico de estupefacientes y hurto. Están ubicados en la cárcel La Modelo, precisamente. No los hemos trasladado, estamos revisando todas las hipótesis e informaciones porque tampoco queremos correr con la información que sale en los panfletos. También hemos detectado una modalidad en la que nombran a unas personas en los panfletos y posiblemente hay otras detrás, que no son las que están ahí”, dijo el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec.

Los dos presos grabaron un video dentro de sus celdas negando cualquier participación en las amenazas contra la saliente directora de La Modelo, lo cual deja dudas del porqué los reos tienen acceso a tecnología dentro de las cárceles, herramienta que usarían para extorsionar a ciudadanos desde adentro.

