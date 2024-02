¿En el cuerpo de Dilan Santiago había ADN de su asesino?

Dilan Santiago Castro fue asesinado.Así lo confirmó Medicina Legal al revelar que el pequeño de dos años murió producto de una asfixia mecánica. Ahora, las autoridades buscan a el o los responsables de acabar con la vida de este angelito.



¿Hallaron ADN del asesino en el cuerpo de Dilan Santiago?

Las autoridades tomaron pruebas que son analizadas por expertos en los laboratorios de Medicina Legal. Familiares esperan que los resultados permitan identificar al monstruo detrás del crimen.

Por ahora se sabe que el asesino de Dilan Santiago le cubrió la nariz y la boca y lo asfixió por más de cinco minutos.



¿Dilan Santiago tenía signos de abuso sexual?

La necropsia descartó que Dilan Santiago Castro presentara signos de violación. El cuerpo del bebé fue encontrado a 1.200 metros de la finca donde vivía con su madre.

Por otro lado, Derly Julieth Rivas, madre del bebé, denunció que ha recibido amenazas de muerte: dicen "que yo maté a mi hijo, cuando las cosas no son así. Ante los ojos de Diosito sabe que yo no he hecho eso. Yo a ese niño lo que le podía brindar se lo brindaba de corazón, porque ese niño era el que yo quería, porque en mi vida no tenía pensado tener más hijos y me arrebataron a mi bebé de mis brazos”.



¡Justicia para Dilan Santiago!

“Solo quiero que encuentren a la persona que le hizo daño a mi hijo para que aparezca y pague por todo. Porque yo, de verdad, en esa vereda no distingo a nadie, porque yo llegué hace 15 días a trabajar para una mejor vida para mí y para mi bebé. Pero mire, la mejor vida dónde terminó: en tragedia”, recalcó la mamá del niño.

"Yo sigo acá parada porque yo quiero dar con el responsable de lo de mi hijo, porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune, porque yo quiero dar con el responsable para que él sienta lo mismo que se siente eso. Sea por la ley o sea por mano propia, pero la muerte de mi hijo no va a quedar así", puntualizó.