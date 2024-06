Encaró a taquillero de Transmilenio que no le recibió $10 mil en monedas: "No sea ridículo”

En las últimas horas se ha hecho viral un video que no solo ha indignado a los internautas en las redes sociales, también a los usuarios del sistema de Transmilenioen Bogotá. Al parecer, a una mujer no le vendieron pasajes, solo porque pagó con monedas.

>>> Le recomendamos leer: Habrá otro cierre en la avenida Caracas de Bogotá por la construcción de un puente

La cuenta de X que lleva por nombre @ruidiaz_ddh compartió los videos de la mujer alegándole al taquillero sobre el porqué no podía venderle los pasajes de Transmilenio que ella le estaba pidiendo.

*Frente al video que circula en redes sociales TRANSMILENIO S.A. informa que:*



1. Lamentamos la situación que padeció la usuaria en la taquilla, al no poder recargar su tarjeta TuLlave por realizar el pago con monedas.



2. TRANSMILENIO S.A. informa que no existe ningún tipo de… — TransMilenio (@TransMilenio) June 13, 2024

Con gritos, la ciudadana expresó: “No le estoy pidiendo que me regale ni me estoy colando”. Luego, el trabajador de Transmilenio le refuta y ella le responde: “¡Me está diciendo que no traiga monedas! Son 10.000 pesos, no eran 50.000 pesos”.

Publicidad

En un segundo video, se aprecia que la mujer recalca que ella “siempre he sido cajera y yo sé qué es contar monedas, he contado mucha plata. Entonces a mí no me diga que me manda para la 91 y que no puedo traer monedas porque eran 10.000 pesos. No sea ridículo”.

Tras la viralización de los videos, Transmilenio se pronunció a través de la misma red social y explicó que el hecho se dio luego de que la mujer no pudo recargar la tarjeta TuLlave por realizar el pago con monedas.

Publicidad

La situación se presentó en la estación avenida Cali

Transmilenio recalcó que “no existe ningún tipo de instrucción sobre el recibo de dinero en moneda en las taquillas del sistema. Adicionalmente, la entidad hará un llamado al concesionario Recaudo Bogotá para realizar la respectiva sanción al funcionario implicado en este caso”.

La ciudadanía que también utiliza el sistema de transporte alegó que este problema no es nuevo y que en varias ocasiones los taquilleros se han negado a recibir monedas para hacer los recargos de las tarjetas.

>>> Le puede interesar: Prima de joven asesinado en Transmilenio: "Uno de los ladrones le lanzó una puñalada"