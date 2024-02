Expolicía que mató a dos ladrones asegura sentir miedo: “Me voy a ir de Bogotá”

El pasado martes, 20 de febrero, un expolicía mató a dos delincuentes que intentaron atracarlo en el sur de Bogotá. Noticias Caracol Ahora habló con el uniformado en retiro, quien aseguró que tiene miedo, que no es un asesino y que no tuvo otra opción, pues era él o eran ellos.



“Nosotros estábamos almorzando en el restaurante, estábamos departiendo una carne y al momento que ingresó la persona la observamos, pero nunca pensamos que era un delincuente”, señaló en primera instancia.

Sin embargo, sintió que algo no andaba bien: “Cuando ya fue que observé de reojo que saca su arma y nos intimida con palabras groseras, cuestión de que nos quedáramos quietos”.

En diálogo con Noticias Caracol Ahora dijo que el sujeto fue directo por su cadena de oro: “Me dice ‘quédense quietos, pirobos’, fue la palabra que alcancé a escuchar en ese momento y la reacción mía fue quitar el arma de mi cabeza y de la de mis amigos”.

Con su mente prácticamente en blanco, solo pensó en sacar su arma cuando sintió que el ladrón accionó el gatillo, pero nunca lo hirió. Al escuchar que el atacante no estaba sólo, decidió salir, y fue allí donde encontró al sujeto de la moto.

Publicidad

“Hizo movimientos de sacar un arma y cuando yo salgo escucho que las personas que están al lado me dicen ‘pilas, que esa persona está armada”, dijo.

Entonces una vez más accionó su arma: “Por obvias razones me tocó reaccionar, o era la vida de ellos o la mía, o la de mis amigos”.

Publicidad

El policía retirado confesó que lo único que pasó por su mente en ese momento fueron sus hijos, familia y esposa, quienes lo esperaban en casa.

Hoy, más reposado del incidente, dice que se arrepiente: “No pues yo me arrepiento, de igual manera porque no soy asesino, no soy ladrón, yo soy una persona de bien, no tengo antecedentes y pues yo no salgo a la calle a matar a nadie”.

Este expolicía, quien pidió protección de su identidad, dijo que trató de auxiliar a los delincuentes y que llamó a la Policía. En libertad es consciente que está vinculado al proceso y no oculta que tiene miedo.

“Me voy a ir de Bogotá porque con lo del tema de que es una banda muy grande, no me voy a quedar acá tampoco”, concluyó.