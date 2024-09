Hombre cometió actos obscenos en Transmilenio frente a varias mujeres

En la noche del domingo, 1 de septiembre de 2024, se presentó un terrible hecho de acoso en un bus de Transmilenio. Un sujeto fue grabado cometiendo actos obscenos al interior del articulado.

Por medio de su cuenta de X, la denunciante explicó que “hoy, en la ruta H21, entre las 9:30 p.m. y 9:50 p.m., ocurrió este hecho. En mi caso, no me había dado cuenta, hasta que alguien me dijo y las chichas que estaban al lado de este hombre no supieron qué hacer”.

La víctima agregó que “incluso, yo estando relativamente lejos, del pánico tampoco supe cómo actuar, hasta que pensé en grabar”.

"La mujer nunca está segura": víctima de acoso en Transmilenio

La joven concluyó que “de verdad, qué cansancio el tipo de inseguridad en el transporte público. La mujer nunca está segura. ¿Qué les pasa en la cabeza a este tipo de personas?".

En la publicación de la ciudadana, la empresa Transmilenio se pronunció y rechazó los hechos. Además, aseguró que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para atender este caso con la Secretaría de la Mujer de Bogotá.

