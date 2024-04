Indignación por policía que le negó la entrada al baño a trabajador de Transmilenio

Hay indignación entre varios usuarios de las redes sociales por cuenta de un uniformado de la Policía Nacional que le prohibió el ingreso a un baño a un trabajador de Transmilenio. El hecho ocurrió en el interior de una estación del sistema y fue grabado por el empleado.



En las imágenes se aprecia al uniformado quien, a empujones, sacó al empleado del baño y no le permitió realizar sus necesidades.

“No me toque, no me empuje, no sea abusivo, hermano. Ya me salí, tranquilo. Transmilenio me mandó a este baño, tenemos que orinar aquí, entonces en dónde lo hacemos”, manifestó el empleado del sistema de transporte masivo de Bogotá.

En ese momento, el uniformado le pidió la cédula al trabajador y le reclamó, pues este ingresó a la estación sin validar el pasaje.

Acto seguido, el empleado de Transmilenio le preguntó “¿por qué voy a pagar por entrar a mi empresa?”, a lo que el uniformado respondió “¿dónde dice que usted puede entrar sin pagar el pasaje. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál decreto dice?”.

Posteriormente, el policía volvió a pedirle el documento al trabajador para realizarle una orden de comparendo por “evasión de pasaje”.

Al menos en siete ocasiones, el uniformado le solicitó la cédula al empleado, quien se dirigía hasta donde estaba otro trabajador que le había indicado a qué baño debía entrar.

Ya en presencia de otros empleados de Transmilenio, al parecer, el uniformado cambió la actitud y dijo que le había molestado “la forma” en la que el trabajador se comportó.

“Hable de otra forma, jefe”, manifestó el policía que reculó de una manera significativa.

Luego de manifestar que no le iba a hacer un comparendo y que solo pedía la identificación del trabajador, el patrullero se retiró.

#INCREÍBLE. Agente de la Policía de Bogotá le prohíbe la entrada al baño a un trabajador de @TransMilenio. El hecho se habría presentado en uno de los portales del Sistema de Transporte Masivo.



¿Ud qué opina? pic.twitter.com/Vv3UxhjYt3 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 8, 2024