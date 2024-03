Madre habló del temor de su hijo cuando hombre disparó tras accidente en Bogotá: "Me llamó llorando"

Quedó libre el hombre que presuntamente, bajo los efectos del licor, chocó una ruta escolar y dos carros más en el sector de Galerías, en la localidad de Chapinero. Según testigos, el sujeto desenfundó un arma tras este accidente en Bogotá y disparó indiscriminadamente cuando la comunidad le reclamó por lo que hizo.



El hecho ocurrió sobre las 6:30 a. m. del pasado miércoles, 13 de marzo de 2024. Una ruta escolar y dos vehículos más fueron embestidos por el conductor en aparente estado de embriaguez. En su reacción, el sujeto empezó a disparar.

“Me llama mi hijo llorando, se escuchaban ambulancias de fondo, me dice 'mamá, nos estrellaron, nos están disparando', y cuelga”, dijo la mamá de uno de los menores que iba en la ruta escolar.

Al lugar llegaron las ambulancias y más tarde la Policía, que desarmó al sujeto, quien estaba herido. El hombre fue dejado en libertad por las autoridades, ya que, según la Policía en respuesta a los padres de familia, el sujeto no cometió ningún delito.



“No puede ser que porque no haya un herido o un muerto no haya un acto delictivo”, agregó otra madre de familia.

Para el abogado penalista Saúl León es fundamental que se investiguen las razones por las cuales ese sujeto no fue judicializado.

Publicidad

“En Colombia, según la ley penal, independientemente de si se porta o no el permiso para portar un arma de fuego, el disparar sin justa causa es un delito que podría llegar a ser sancionado con una pena hasta de 10 años de cárcel”, indicó el jurista.

Los menores de edad se encuentran bien de salud. El colegio y la empresa transportadora demandarán al atacante, entretanto, las familias afectadas le piden a las autoridades atención oportuna para que estos hechos no se vuelvan a repetir.

Publicidad

Noticias Caracol buscó a la Policía para obtener respuesta frente al tema de la fallida captura, pero hasta el momento no ha dado respuesta.