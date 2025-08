Cancillería anuncia que este 6 de agosto no habrá trámite de pasaporte en estas sedes de Bogotá

La Cancillería de Colombia anunció que algunas de las sedes en Bogotá, donde los ciudadanos pueden adelantar los trámites de expedición y entrega de pasaportes, no prestarán atención este miércoles 6 de agosto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La razón, según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene que ver con el “día cívico y de vacancia decretado por la Alcaldía Mayor de Bogotá por los 487 años de la capital”.

El Distrito ha anunciado una serie de actividades por el cumpleaños de la capital de Colombia, como el concierto que ofrecerá, a las 6:00 p.m. en el Parque Simón Bolívar, la Orquesta Filarmónica de Mujeres, en el que tocará éxitos de Metallica y Guns N' Roses.

Publicidad

Asimismo, habrá funciones gratuitas de cine nacional e internacional en la Cinemateca de Bogotá, se realizará entrega de libros de Libro al Viento en Transmilenio y Transmicable, y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño ofrecerá una fiesta cultural gratuita en el Parque Santander desde las 10:00 a.m., entre otras actividades programadas en la ciudad.



¿Qué sedes en Bogotá no prestarán servicio de pasaportes el 6 de agosto?

De acuerdo con la información entregada por la Cancillería, la expedición y entrega de pasaportes no se realizará en los Cades de:



Fontibón, ubicado en la diagonal 16 No. 104-51 OF 101 CC Viva Fontibón

Servitá, ubicado en la calle 165 No. 7-52

Gaitana, ubicado en la transversal 126 No. 133-32

Tunal, ubicado en la carrera 24C No. 48-94 Sur ST1 LC 58 CC Ciudad Tunal

Santa Lucía, ubicado en la avenida Caracas No. 41B-30 sur

No obstante, sí funcionarán normalmente este 6 de agosto los Supercade Américas (avenida carrera 86 No. 43-55 sur) y Calle 13 (calle 13 No. 37-35). También se mantiene el servicio en las oficinas de pasaportes de las sedes Centro (calle 12C No. 8-27) y Norte (avenida 19 No. 98-03, edificio Torre 100, piso 1 y 2).



Más de 115.000 pasaportes no han sido reclamados

La Cancillería recordó que si este documento, exigido para ingresar a varios países, no es reclamado en un plazo máximo de seis meses desde su expedición, será anulado y destruido. En ese caso, el ciudadano deberá volver a hacer el trámite para pedir el cuadernillo, pagando nuevamente por él.

Por eso alertó por la cantidad de pasaportes que aún no han sido reclamados. En Bogotá, entre las sedes Norte y Centro, hay más de 30.000 cuadernillos sin recoger, mientras que en los Cades y SuperCades del Distrito hay más de 3.000 almacenados. En las bodegas de las gobernaciones se contabilizan 51.600 y más de 30.000 están en los consulados.

Publicidad

Tras entregar estas cifras, la Cancillería recalca que reclamar el documento “es sencillo, no requiere cita en la mayoría de los casos y puede hacerse en tiempos muy cortos. En Bogotá, por ejemplo, está disponible desde las 24 horas siguientes al trámite; en las gobernaciones, entre 24 y 48 horas; y en los consulados, a partir del octavo día hábil”.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co