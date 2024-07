Mujer amenazada por su ex también teme por la vida de su hijo: “Él no podría defenderse”

Diana Durán lleva dos meses viviendo en una casa refugio de Bogotá por cuenta de las amenazas que ha recibido de su ex pareja sentimental y padre de su hijo. Sin embargo, la preocupación de esta mujer víctima de violencia intrafamiliar creció luego de que le informaran que debía abandonar el lugar.

>>>Mujer teme que su ex la mate: “He recurrido a todas las instancias y me han fallado”

“Nos explicaron no solo a mí, sino a todas las mujeres que estamos acogidas en la casa, que el programa que viene protegiéndonos está hasta el 30 de este mes y que cada una de nosotras debe buscar su propia red de apoyo para salir de ahí”, aseguró Diana.

Según contó este víctima de violencia intrafamiliar, su situación cada vez es más agobiante no solo porque su vida corre riesgo, sino porque tuvo que alejarse incluso de su hijo para salvarle la vida.

Publicidad

“Hace más o menos tres meses y medio, me tocó por primera vez, después de 19 años y además de su enfermedad delicada que tiene, dejar a mi hijo en manos de mis papás por el riesgo que estábamos corriendo los dos. Él tiene una enfermedad en sus huesos y él no podría defenderse, yo por lo menos puedo salir corriendo o algo así, él no”, manifestó.

En sus manos reposa cada documento entregado por las diferentes autoridades, varias medidas de protección que son solo papeles y las únicas llamadas que a diario recibe son por parte del padre de su hijo.

Publicidad

“Él ha hecho 40, 50 llamadas. La Fiscalía ha evidenciado que son reales, porque ya la Fiscalía tiene la prueba, hizo la debida cadena de custodia sobre esa prueba”, apuntó.

Diana Durán sostuvo que “todas las autoridades de este país” le han fallado.

“Todas las autoridades de este país, empezando por la comisaría de familia; la Secretaría Distrital de la Mujer; la Policía Nacional, porque no me dio el acompañamiento que se debe; la Fiscalía, porque ya tiene todas las pruebas y no ha seguido el proceso como se debe, o no sé cómo funcione en este país”, subrayó.

¿Las mujeres deberán abandonar las casas refugio en Bogotá?

Publicidad

La Secretaría de la Mujer informó que los contratos de las casas refugio se vencen a final de mes y se renuevan automáticamente sin riesgo a que Diana y las 258 mujeres que hoy están bajo protección queden desamparadas.

Además, si usted es víctima de violencia y quiere acceder a los servicios, se debe hacer luego de la orden de un juez de garantías o la orden de medida de protección de una comisaría o comisario de familia.

Publicidad

>>>Nueva víctima de feminicidio en Bogotá: mujer fue atacada tras celebrar su cumpleaños